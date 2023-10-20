تحمي من مرض قاتل.. فائدة مذهلة عند تسخين بقايا المكرونة

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قال الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية، إن إعادة تسخين المكرونة ينتج النشا الذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة 50 بالمائة تقريبًا. اضافة اعلان

وأوضح الدكتور موسلي، أن طهي المكرونة وتبريدها وإعادة تسخينها مرة أخرى يحول الكربوهيدرات إلى ما يسمى النشا المقاوم، والذي يشبه الألياف ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وأضاف خلال حديثه عبر البودكاست الخاص به "جاست وان ثينج": "النشا المقاوم هو نوع من الكربوهيدرات التي لا نهضمها بسهولة، لذا فهو يعمل مثل الألياف"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

وأشار إلى أنه "موجود بكميات كبيرة جدًا في العدس والفاصوليا والحبوب الكاملة. ويوجد أيضًا في المكرونة والبطاطس"، مقترحًا طبخ المكرونة، أو البطاطس، ومن ثم ثم تبردها طوال الليل في الثلاجة، ثم إعادة تسخينها.





فوائد النشا المقاوم



كيف يقلل النشا المقاوم من خطر الإصابة بالسرطان؟



كيفية تناول النشا الأكثر مقاومة؟



واستشهد الدكتور موسلي بدراسة حديثة، من جامعتي نيوكاسل وليدز، أظهرت أن النشا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة 50 بالمائة تقريبًا.ومن خلال دراسة ما يقرب من ألف شخص، طلب فريق البحث من أولئك الذين لديهم خطر وراثي مرتفع للإصابة بالسرطان إما تناول مكملات 30 جرامًا من النشا المقاوم أو دواء وهمي. واتبع المشاركون هذا النظام يوميًا لمدة عامين في المتوسط.وأضاف الدكتور موسلي، أن النشا المقاوم كان فعالاً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالسرطان الذي يصيب الجزء العلوي من الأمعاء، مثل المريء والبنكرياس، فيما وصفه بأنه "نتيجة مثيرة للإعجاب لأن هذه السرطانات يصعب تشخيصها وغالباً ما يكون علاجها صعباً للغاية".أحد الأسباب التي تجعل النشا المقاوم يقلل من خطر الإصابة بالسرطان يعود إلى الزبدات، حيث إنه عندما يتم تخمير النشا بواسطة البكتيريا الموجودة في القولون، فإنها تنتج هذا الحمض الدهني قصير السلسلة.وأوضح الدكتور داريل كوكبيرن، الأستاذ المساعد في علوم الأغذية من جامعة ولاية بنسلفانيا، أن الزبدات هي مصدر الطاقة المفضل للخلايا في القولون.وأشار الدكتور كوكبيرن إلى الفوائد الصحية عند استهلاك الزبدات، "وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى وظيفة أفضل لحاجز الأمعاء، بحيث يمكنك تقليل تسرب الأشياء من القناة المعوية إلى مجرى الدم".وأوضح أن له عددا من الفوائد الأخرى مثل تأثير وقائي محتمل ضد السرطان.هناك عدة أنواع مختلفة من النشا المقاوم، أحدها يتواجد بشكل طبيعي في الحبوب الكاملة.ومع ذلك، يجب طهي الأنواع الأخرى مثل تلك الموجودة في البطاطس والبقوليات، وتبريدها وإعادة تسخينها حتى تتمكن من جني أفضل الفوائد.وأضاف الدكتور كوكبيرن: “لا تخافوا من إعادة تسخين بقايا الطعام. يمكن أن تكون مغذية تمامًا مثل المرة الأولى التي طهيتها فيها."من البقوليات إلى المكرونة والخبز المحمص المجمد إلى البطاطس، خلص الدكتور موسلي إلى أن الاستمتاع ببقايا الطعام يمكن أن يخلق نفايات أقل ويعزز تناول النشا المقاوم.