الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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تحرك وزارة الصحة لضبط أسعار منشآت القطاع الخاص

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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تعتزم وزارة الصحة وضع سياسات وإجراءات خاصة بارتفاع فواتير وأسعار منشآت القطاع الخاص، بعد أن لوحظ ارتفاع عدد البلاغات، مع عدم وجود إجراءات واضحة تجاهها.اضافة اعلان

ارتفاع الأسعار تصدر شكاوى المستفيدين

وتصدرت شكاوى المستفيدين من ارتفاع أسعار مستشفيات ومراكز القطاع الخاص مع عدم الحصول على الخدمة، إحصائية الخدمات والبلاغات التي تلقتها وزارة الصحة خلال النصف الأول لهذا العام .
2023، إذ بلغ إجمالي الشكاوى 33241 بلاغًا بنسبة إغلاق 99.84% وتقييم 87.74%.

تقديم تقارير إلى قيادات الوزارة عن الأسعار

وأوضحت الصحة ردًا على الشكاوى بأنه تم تقديم تقارير أسبوعية إلى قيادات الوزارة عن البلاغات المتعلقة بالفواتير والأسعار.
ووصل عدد بلاغات المشكلات المتعلقة باستقبال المريض في المنشأة الصحية، الطوارئ 28549 بلاغًا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.33% بنسبة تقييم 79%.

أكثر من 13 ألف بلاغ عن نقص الأدوية

وبلغ عدد بلاغات نقص الأدوية 13816 بلاغًا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.33% وكانت نسبة تقييم الخدمة 79%.
وجرى تحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعية أقل من 1500 بلاغ مع تحديد مواقع الخلل ومعالجتها واستحداث لجنة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة رئيس هيئة الغذاء والدواء.

استحداث غرفة عمليات للأدوية التنفسية

واستحداث غرفة عمليات للأدوية التنفسية لمتابعة توفر الأدوية بالصيدليات المجتمعية ولجنة إشرافية على خدمة وصفتي لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه الخدمة، وتحديد فرص التحسين.
وبلغت نسبة الشكاوى من خدمة المواعيد (صحتي) 9998 فيما كانت نسبة الشكاوى المغلقة 99.95% ونسبة تقييم الخدمة 95%.

4 آلاف بلاغ عن نقص التطعيمات

كما بلغ عدد بلاغات نقص التطعيمات 4032 بلاغًا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.95% وكان تقييم الخدمة 79%. واتخذ قرار للتحسين باستعراض التقرير الدوري لدعم متخذي القرار.
وتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي أقل من 100 بلاغ مع المتابعة المستمرة من قِبَل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها واستحداث لجنة توجهية للقاحات على مستوى وزارة الصحة.

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