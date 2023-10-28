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تحذير.. 6 أعراض متشابهة بين الإنفلونزا ومرض شديد الخطورة

سرطان الرئة
السرطان
أ أ

قال رئيس قسم الأمراض المعدية في مراكز علاج السرطان الأمريكية، ماشيول شودري، إن أعراض الأنفلونزا والسرطان يمكن أن تكون متشابهة.

وأضاف شودري: جهازك المناعي معطل لذلك، تشعر بالضيق، وتعاني من الحمى، وهذه ليست أعراض الأنفلونزا الوحيدة التي يمكن أن تكون مماثلة لأعراض السرطان، وفقًا لما نقله موقع "ديلي إكسبريس" البريطاني.
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الغدد الليمفاوية
يمكن أن تشمل الأعراض الإضافية التعب والقشعريرة وفقدان الوزن وتضخم الغدد الليمفاوية والسعال المستمر.

ويتفاجأ الشخص عند الذهاب لإجراء أشعة سينية على الصدر، فيتضح وجود ورم سرطاني، وهو ما حدث لعدد من الحالات.

الأعراض المتشابهة


وهناك 6 أعراض شائعة للأنفلونزا قد تكون بسبب السرطان، وهي كالآتي:
- حمى
- تعب
- قشعريرة
- فقدان الوزن
- تورم العقد الليمفاوية
- السعال المستمر.

سرطان الدم



وفي حين أنه من النادر أن يتم تشخيص السرطان بشكل غير دقيق على أنه أنفلونزا، لكن إذا استمرت الأعراض لمدة أسبوعين أو أكثر، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب.

يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى نوعين من السرطان، وهما سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم.

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