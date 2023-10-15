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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم من "الغذاء والدواء" حول حشوات الثدي لأسباب علاجية

حشوات الثدي
حشوات الثدي الاصطناعية
أ أ
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أكدت هيئة الغذاء والدواء، على أن حشوات الثدي ليست مصممة للزراعة مدى الحياة، وينبغي مراعاة الإرشادات في حال زراعتها لأسباب علاجية أو تجميلية.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس"، حيث نوهت إلى وجود عدد من الإرشادات المهمة التي يجب اتباعها في حال التعامل مع حشوات الثدي الاصطناعية.


6 إرشادات حول حشوات الثدي

1ـ حشوات الثدي هي حشوات اصطناعية تصنف من الأجهزة الطبية ويتم زراعتها جراحيًا أسفل أنسجة الثدي لأسباب علاجية أو تجميلية.
2ـ حشوات الثدي ليست مصممة للزراعة مدى الحياة، بل ينبغي مراعاة الفترة المقترحة لإزالتها أو استبدالها وفقًا لتوجيهات الطبيب.
3ـ مناقشة الطبيب حول فوائد ومخاطر أنواع حشوات الثدي.
4ـ الاحتفاظ بمعلومات الحشوة المزروعة ليتم مراجعتها عند الحاجة.
5ـ المتابعة الدورية حسب توجيهات الطبيب.
6ـ مراجعة الطبيب عند الشعور بألم، أو كتل أو تورم أو عدم تناسق مفاجئ في شكل الثدي.


عدم استخدام حشوات مادة السيليكون

وكانت الهيئة قد نبهت على أطباء وجراحي التجميل في القطاع الصحي بعدم استخدام الحشوات التي تستخدم مادة السيليكون المغشوش في عمليات الزراعة التعويضية للثدي.
وتؤكد الهيئة على مستوردي وموزعي الأجهزة والمنتجات الطبية بالمملكة بضرورة التواصل مع الهيئة والإفصاح عن أعداد الحشوات التي تم تسويقها في المملكة من هذه العلامة.
كما أهابت الهيئة بالسيدات اللاتي سبق وأجرين عمليات زراعة حشوات السيليكون مراجعة المراكز الطبية التي أجرين العمليات فيها؛ للتأكد من نوعية السيليكون المستخدم والتواصل.

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