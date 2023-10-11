تحذير مهم... علماء يكشفون عن مرض جديد يؤثر على ملايين الأشخاص بالعالم

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كشف العلماء عن مرض جديد يمكن أن يؤثر على ملايين الأشخاص، يعرف باسم متلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي (CKM). اضافة اعلان

والمرض عبارة عن مزيج من أمراض القلب وأمراض الكلى والسكري من النوع الثاني والسمنة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.





تحديد المصابين في المراحل المبكرة



مراحل المرض



العلامات الأربع



وقال الدكتور شيادي ندوميلي، من جامعة جونز هوبكنز: "تتناول الدراسة الروابط بين هذه الحالات مع التركيز بشكل خاص على تحديد الأشخاص في المراحل المبكرة من متلازمة CKM".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "إن فحص أمراض الكلى والتمثيل الغذائي سيساعدنا على بدء العلاجات الوقائية في وقت مبكر للوقاية من أمراض القلب بشكل أكثر فعالية وإدارة أمراض القلب الموجودة بشكل أفضل".وشدد على أن "هناك حاجة إلى تغييرات جوهرية في كيفية تثقيف المتخصصين في الرعاية الصحية والجمهور، وكيفية تنظيم الرعاية وكيفية تعويض الرعاية المتعلقة بمتلازمة CKM".وتم الربط بين أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة منذ فترة طويلة من خلال الأبحاث وكيفية تعامل الأطباء مع العلاج.وتربط الاستشارة الجديدة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية حالة رابعة بالمجموعة، وهي مرض الكلى.ووفقًا للخبراء، فإن الأشخاص الذين لديهم مزيج من الأربعة يعانون من متلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، موضحين أن وجود واحد منها فقط يعرض الشخص لخطر الإصابة بالحالة.وهناك أربع مراحل للمرض:الأولى: عندما يكون هناك دهون زائدة في الجسم، أو توزيع غير صحي للدهون في الجسم، بما في ذلك حول البطن، أو الإصابة بمقدمات مرض السكري.الثانية: الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو أمراض الكلى.الثالثة: عند الإصابة بمرض القلب المبكر دون أعراض أو يكون الشخص معرضًا لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب.الرابعة: الإصابة بأمراض القلب المصحوبة بأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الدهون في الجسم أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو السكريات أو أمراض الكلى.وقال الباحثون إن المرضى يجب أن يخضعوا لاختبارات أمراض القلب في سن 30 عامًا، وأن يتم حساب مخاطر الإصابة بأمراض القلب لمدة 10 و30 عامًا.وقال الدكتور ندوميلي: "لدينا الآن العديد من العلاجات التي تمنع تفاقم أمراض الكلى وأمراض القلب. توفر الاستشارة إرشادات لمتخصصي الرعاية الصحية حول كيفية ووقت استخدام هذه العلاجات، وللمجتمع الطبي وعامة الناس حول أفضل الطرق للوقاية من متلازمة CKM وإدارتها".العلامات الأربع لخطر الإصابة بمتلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائيتتضمن العلامات الأربع ما يلي:ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو وزن الجسمضغط دم مرتفعارتفاع مستويات الكولسترولارتفاع مستويات السكر في الدم