الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم... علماء يكشفون عن مرض جديد يؤثر على ملايين الأشخاص بالعالم

الوزن الزائد
زيادة الوزن أحد عوامل المتلازمة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف العلماء عن مرض جديد يمكن أن يؤثر على ملايين الأشخاص، يعرف باسم متلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي (CKM).اضافة اعلان
والمرض عبارة عن مزيج من أمراض القلب وأمراض الكلى والسكري من النوع الثاني والسمنة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.


تحديد المصابين في المراحل المبكرة

وقال الدكتور شيادي ندوميلي، من جامعة جونز هوبكنز: "تتناول الدراسة الروابط بين هذه الحالات مع التركيز بشكل خاص على تحديد الأشخاص في المراحل المبكرة من متلازمة CKM".
وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "إن فحص أمراض الكلى والتمثيل الغذائي سيساعدنا على بدء العلاجات الوقائية في وقت مبكر للوقاية من أمراض القلب بشكل أكثر فعالية وإدارة أمراض القلب الموجودة بشكل أفضل".
وشدد على أن "هناك حاجة إلى تغييرات جوهرية في كيفية تثقيف المتخصصين في الرعاية الصحية والجمهور، وكيفية تنظيم الرعاية وكيفية تعويض الرعاية المتعلقة بمتلازمة CKM".
وتم الربط بين أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة منذ فترة طويلة من خلال الأبحاث وكيفية تعامل الأطباء مع العلاج.
وتربط الاستشارة الجديدة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية حالة رابعة بالمجموعة، وهي مرض الكلى.
ووفقًا للخبراء، فإن الأشخاص الذين لديهم مزيج من الأربعة يعانون من متلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، موضحين أن وجود واحد منها فقط يعرض الشخص لخطر الإصابة بالحالة.

مراحل المرض

وهناك أربع مراحل للمرض: 
الأولى: عندما يكون هناك دهون زائدة في الجسم، أو توزيع غير صحي للدهون في الجسم، بما في ذلك حول البطن، أو الإصابة بمقدمات مرض السكري.
الثانية: الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو أمراض الكلى.
الثالثة: عند الإصابة بمرض القلب المبكر دون أعراض أو يكون الشخص معرضًا لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب.
الرابعة: الإصابة بأمراض القلب المصحوبة بأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الدهون في الجسم أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو السكريات أو أمراض الكلى.
وقال الباحثون إن المرضى يجب أن يخضعوا لاختبارات أمراض القلب في سن 30 عامًا، وأن يتم حساب مخاطر الإصابة بأمراض القلب لمدة 10 و30 عامًا.
وقال الدكتور ندوميلي: "لدينا الآن العديد من العلاجات التي تمنع تفاقم أمراض الكلى وأمراض القلب. توفر الاستشارة إرشادات لمتخصصي الرعاية الصحية حول كيفية ووقت استخدام هذه العلاجات، وللمجتمع الطبي وعامة الناس حول أفضل الطرق للوقاية من متلازمة CKM وإدارتها".

العلامات الأربع

العلامات الأربع لخطر الإصابة بمتلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي
تتضمن العلامات الأربع ما يلي:
ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو وزن الجسم
ضغط دم مرتفع
ارتفاع مستويات الكولسترول
ارتفاع مستويات السكر في الدم

اقرأ أيضا

حساسية العين
4:58 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الكشف عن 4 أسباب لأخطر مرض عيون في العالم

التدخين
2:24 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

فيديو مرعب يكشف الفرق بين رئتي المدخن وغير المدخن

وزارة العدل
1:57 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"العدل" تطلق خدمات إلكترونية لتصفية التركات

تناول البيض
1:51 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مفاجأة.. البَيْضُ بريء من ارتفاع الكوليسترول

اقرأ أيضا

متى تُشكّل "آلام النمو" خطرًا على الطفل؟.. علامات لا تتجاهلها

النمر: خلط القهوة بمشروبات الطاقة يسبب الموت المفاجئ

تناول هذه الأطعمة.. تساعد على العيش لفترة أطول

أمل جديد.. علاج السرطان بالبكتيريا المدربة

3 أطعمة ومشروبات لا غنى عنها لمنع جلطات الدم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الرياضة الصباحية
6:07 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

منها حرق الدهون ورفع المناعة.. 10 فوائد للرياضة الصباحية لخسارة الوزن

السكتة القلبية
3:57 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

احذر منها.. 4 أعراض أولية تنذر بالسكتة القلبية قبل حدوثها بيوم

الضوء والنوم
2:34 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

دراسة توضح العلاقة بين زيادة الضوء ليلاً والحالة النفسية

الجهاز الهضمي
12:26 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

استشاري يحذر من خطورة نزيف الجهاز الهضمي السفلي (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

IMG-20231011-WA0029
5:15 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عملية التجفيف تستغرق دقيقة ونصف.. كيف يتم غسل سجاد الحرم المكي؟

أخبار السعودية
4:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس

الوزن الزائد
3:52 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تحذير مهم... علماء يكشفون عن مرض جديد يؤثر على ملايين الأشخاص بالعالم

الامن العام - شرطة المملكة
3:43 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بالفيديو.. مقيم يتحرش بفتاة في محل تجاري وشرطة جدة تتدخل

czo1NzoiaHR0cDovL3d3dy5wcmVzc2JlZS5uZXQvaW1hZ2VzL25ld3MvMTAtMDktMjMtNjk3MjQ1MzYuanBnIjs=
1:57 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

اعرف نسبتك.. "الموارد البشرية" تكشف عن جدول استحقاق الضمان بعد الزيادة

مخالفات البلدية
1:52 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

غرامة حتى 1000 ريال.. 3 مخالفات تخص الأفراد في النظافة العامة