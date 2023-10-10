الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم: إيقاف الأسبرين بعد الدعامة يسبب جلطات القلب

جلطة قلبية
جلطات القلب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي الدكتور خالد النمر من إيقاف تناول الأسبيرين بعد وضع الدعامة الشريانية مباشرة، لأنه يسبب جلطة القلب.اضافة اعلان


دراسة سويدية تؤكد التحذير

وتشير دراسة سويدية كبيرة إلى أن التوقف عن تعاطي جرعة منخفضة من الأسبرين كعلاج دون سبب قوي يزيد من احتمال الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية بنسبة 40 في المئة.
وعادة ما يصف الأطباء للمرضى تعاطي جرعة صغيرة من الأسبرين بعد الإصابة بأزمة قلبية للحد من خطر الإصابة بأزمة ثانية في شرايين القلب.
ولكن معدي الدراسة يشيرون في دورية (الدورة الدموية) إلى أن واحدا تقريبا من بين كل ستة مرضى يتوقفون عن تعاطي الأسبرين في غضون ثلاث سنوات.


تكوين الصفائح الدموية

وقال الطبيب يوهان سندستورم كبير معدي الدراسة لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني إن تعاطي جرعة صغيرة من الأسبرين “يقلل من احتمال تكوين الصفائح الدموية جلطات دموية.
وقال سندستورم وهو عالم أوبئة في جامعة أوبسالا إن “ملايين المرضى في شتى أنحاء العالم يتعاطون الأسبرين بصفة يومية وربما يفكرون في التوقف لبعض الوقت خلال حياتهم.


مساعدة الأطباء والمرضى

أجرينا هذه الدراسة لمساعدة الأطباء والمرضى على اتخاذ قرار مستنير سواء التوقف أو عدم التوقف عن استخدام الأسبرين”.
ولمعرفة ما إذا كان الخطر يزيد بعد توقف المريض عن العلاج بالأسبرين استخدم فريق سندستورم السجلات الطبية وسجلات المتوفين على مستوى السويد لتحديد المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما ويتعاطون جرعة صغيرة من الأسبرين.


جرعات مخفضة من الأسبرين

وفي السويد لا يتوافر الحصول على جرعات منخفضة من الأسبرين إلا عن طريق الطبيب ولذلك تمكن الباحثون أيضا من معرفة الذين استمروا في تعاطي الأسبرين بين عامي 2005 و2009.
وفي ختام فترة الدراسة كان هناك 62690 حالة إصابة في شرايين القلب، وُصفت بأنها أزمة قلبية أو جلطة دماغية أو وفاة بسبب شرايين القلب.

اقرأ أيضا

العنب
4:16 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لكبار السن.. تناول العنب يوميًا يحسن الرؤية

القرفة
3:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لمرضى كورونا.. فوائد مذهلة لــ "القرفة"

عضلات - هرمونات
3:30 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تحذير طبي للشباب.. 4 مخاطر لاستخدام هرمونات تكوين العضلات

احمرار العين مشكلة شائعة
2:51 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

5 أسباب لرعشة العين.. متى تكون علامة خطر؟

اقرأ أيضا

دراسة: الأزمات العصبية في بداية العمر تنتقل إلى ثلاثة أجيال متتالية

الموظف الآلي "نور" يباشر عمله في "التخصصي" لخدمة الموظفين

تسبب الإدمان مثل المخدرات.. مطالب بوضع علامات تحذيرية على الوجبات السريعة

"الغذء والدواء" تُحذر: مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي

5 نصائح تعزز الصحة وتطيل العمر حتى 100 عام

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عضلات - هرمونات 3:30 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تحذير طبي للشباب.. 4 مخاطر لاستخدام هرمونات تكوين العضلات

السكتة الدماغية 2:18 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

اختبار FAST لكشف أعراض السكتة الدماغية .. تعرف على طريقة إجرائه

الازمات القلبية 11:05 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

ابتكار اصطناعي للأبهر يمنح المريض الحياة 25 سنة إضافية

الدكتور خالد النمر 3:41 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

النمر: ازدياد جشع تجار عمل الفحوصات الطبية (فيديو)

اقرأ أيضا

وظائف الدماغ
2:18 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

دراسة توضح تأثير ممارسة الرياضة على صحة الدماغ

فيروس الكورونا متحورات
9:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

1000 حالة حصيلة أولية.. وباء خطير يضرب مدينة عربية

ضغط الدم
4:50 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

دون تكلفة.. حيل بسيطة لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الاكتئاب
4:12 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

دراسة: التمارين الرياضية أفضل من أدوية الاكتئاب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F8E-7KiXwAAQLdo
3:31 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

9 قرارات عاجلة.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في الرياض

أخبار السعودية
2:23 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. المملكة تدعو لاجتماع عاجل لمنظمة التعاون و3.7 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

حساب المواطن
2:05 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

مع بدء الصرف.. تعرف على المعايير الجديدة لدعم حساب المواطن

أمطار غزيرة
1:58 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. تحذيرات من حالة مطرية على هذه المناطق لعدة أيام

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
1:54 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لمن لم يصرف الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن

التعاون-الإسلامي-2
1:08 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة