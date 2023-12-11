تحذير من 4 عواقب وخيمة للاستحمام بالماء الساخن خلال الشتاء

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في ظل انخفاض درجات الحرارة، يلجأ الكثير منا إلى الاستحمام بالماء الساخن للحصول على التدفئة وتجنب نزلات البرد، إلا أنه قد يكون له بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، وفقًا لأحد الخبراء. اضافة اعلان

إذ حذر خبراء الاستحمام من أن الاستحمام بماء ساخن جدًا قد يسبب ضررًا للشعر والجلد، وحثوا على استخدام الماء الدافئ والفاتر بدلاً من ذلك.

وبحسب الخبراء، تتراوح درجة الحرارة المثلى للاستحمام بين 37 و42 درجة مئوية.

وقال آندي إليس من أحد المراكز المتخصصة في بريطانيا: "قد يساعد الاستحمام بالماء الساخن على تدفئتك، ولكن التعامل مع الآثار اللاحقة يكون أسوأ بكثير".

وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "من المهم أن تضع في اعتبارك أن درجة الحرارة المثالية للاستحمام تتراوح بين 37 إلى 42 درجة، لأن أي درجة حرارة أعلى يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل تهيج الجلد وجفاف فروة الرأس".

وتابع: "لهذا السبب نحث الجميع على التفكير مرتين قبل الاستحمام بالماء الساخن لمنع حدوث هذه المشكلات. التزم بالاستحمام الدافئ أو حتى الفاتر مع انخفاض درجات الحرارة - فقط تأكد من الاستحمام بعد ذلك".





4أسباب لتجنب الاستحمام بالماء الساخن



حكة في الجلد



جفاف الشعر وفروة الرأس



التعرق الزائد



التجاعيد



وكشف إليس عن أربعة أسباب لتجنب الاستحمام بالماء الساخن، وهي:حكة الجلد قد تكون مزعجة في البداية، إلا أنها قد تصبح مؤلمة إذا خدشتها.وقال إليس: "إن الاستحمام بماء ساخن جدًا يمكن أن يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية ويسبب جفافها. سوف يتسبب ذلك في تهيج الجلد وصعوبة مقاومة الحكة".ليست البشرة فقط هي التي يمكن أن تصبح جافة بسبب الماء الساخن، بل يمكن أن تلحق الضرر بشعرنا أيضًا.قال إليس: "الحمام الساخن يمكن أن يضعف الشعر ويجعله جافًا ومجعدًا. يمكنه أيضًا تجريد الزيوت الطبيعية من فروة الرأس وجعلها عرضة للحكة والتقشر".في حين أن الاستحمام هو أفضل طريقة لإزالة العرق والأوساخ من الجسم، إلا أن الاستحمام بماء ساخن للغاية قد يؤدي إلى نتائج عكسية.إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا، فقد يعاني الجسم من التعرق لفترة من الوقت بعد الخروج من الحمام.وقال إليس: “إن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يسبب التعرق غير المريح مباشرة بعد الاستحمام. إن الاستحمام الفاتر والبارد هو أفضل الخيارات لمنع حدوث ذلك".يحاول الكثير منا تجنب شيخوخة الجلد عن طريق وضع مرطب وواق من الشمس، لكن الاستحمام بالماء الساخن قد يتسبب في حدوث ذلك عن غير قصد.وأضاف إليس: "على الرغم من أن الاستحمام بالماء الساخن لا يسبب التجاعيد بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يجفف البشرة مما قد يؤدي إلى شيخوخة الجلد".وتابع: "يمكن أن تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى الإضرار بخلايا الكيراتين مما قد يدمر قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة".وعلى العكس من ذلك، أظهرت الأبحاث أن التعرض للماء البارد يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب، وتعزيز جهاز المناعة، ويمنحك الشعور بالنشاط.