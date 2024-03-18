تحذير من 3 مخاطر لاستخدام خل التفاح في إنقاص الوزن

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بعدما كشفت دراسة حديثة عن فائدة خل التفاح في التخلص من الوزن الزائد، عند إصافته إلى النظام الغذائي اليومي، برزت في المقابل تحذيرات من مخاطر قد تنجم عن استخدامه.

وتوصلت دراسة حديثة نشرت في مجلة (BMJ للتغذية والوقاية والصحة) إلى أن تناول 3 جرعات من خل التفاح يوميًا يقلل من مؤشر كتلة الجسم والوزن ومحيط الخصر، كما أنه يحسن مستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول .

لكن في المقابل، حذر خبراء من أن هناك ثلاثة مخاطر صحية محتملة يجب أخذها في الاعتبار، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".





تلف الأسنان



تلف الجلد والحلق



عسر الهضم وعدم الراحة



يحتوي خل التفاح على حمض الماليك وحمض الأسيتيك، حيث يتراوح متوسط درجة الحموضة بين 2.5 و3.0، مما قد يؤدي إلى إضعاف مينا الأسنان، وفقا لعيادة "المسلي هاوس لطب الأسنان" ببريطانيا.وقالت: "إن ضعف المينا يزيد من تعرضك لتسوس الأسنان وتسوس الأسنان، ويمكن أن يزيد من حساسية الأسنان"، محذرة من أن "الأشخاص الذين يشربون كمية زائدة من خل التفاح غير المخفف قد يعانون من تورم أو حروق داخل فمهم".وأظهرت دراسة حالة طبية مثيرة للقلق نشرت في عام 2012، معاناة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من تسوس الأسنان جراء شرب 237 مل من خل التفاح غير المخفف يوميًا.لذا، يجب دائمًا التأكد من تخفيف الخل بشكل صحيح لحماية الأسنان، عبر الالتزام بما لا يقل عن 5 إلى 10 أجزاء من الماء لكل جزء من الخل، وتجنب استخدام الخل كغسول للفم بأي ثمن.ويمكن أيضًا شراء خل التفاح على شكل كبسولات، لكن يجب أيضًا غسلها بكمية كبيرة من الماء.وعلاوة على الأضرار التي تلحق بالأسنان، يمكن أن يكون خل التفاح ضارًا أيضًا للجلد والحلق.وأشارت دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية عام 2015 إلى حالة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا انتهت بحرق كيميائي بعد استخدام خل التفاح "كعلاج" لإزالة "الشامات القبيحة" غير المرغوب فيها منها.ووفقًا لموقع "هيلث لاين"، توصلت مراجعة للسوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ إلى أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل هو الحمض الأكثر شيوعًا الذي يسبب حروق الحلق.قال موقع "ويب إم دي" الطبي، ‘ن بعض الأشخاص قد يعانون من عسر الهضم أو الغثيان بعد تناول خل التفاح.لذلك ينصح بعدم شربه على معدة فارغة، والتوقف عن تناوله إذا شعرت بالغثيان أو التقيؤ.وحذر موقع "ميديكال نيوز توداي" من أن خل التفاح قد يسبب الإسهال.وأضافت: "خل التفاح قد يدمر أيضًا بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء المفيدة لعملية الهضم. وهذا يمكن أن يهيج الأمعاء ويؤدي إلى الإسهال".