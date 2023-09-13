تحذير من مختص تعذية: تحمير الطعام بدرجة عالية يسبب السرطان

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أكد المختص في التغذية إبراهيم العريفي، المخاطر الصحية لتحّمير الطعام بشكل مبالغ فيه، حيث ينتج مادة الأكريلاميد المسرّطنة على المدى البعيد. اضافة اعلان

وقال المختص في التغذية، إن تحمير البطاطس والدجاج والنشويات وغيرها بشكل زائد ينتج هذه المادة المسرطنة لمن هو مهيأ للإصابة، وفقا لتصريحاته لـ "البلاد".





تعرض الإغذية لدرجات حرارة عالية





البكتيريا الجيدة في الأطعمة





تحول النترات إلى نيتريت



وكانت هيئة الغذاء والدواء نصحت بأنه في حالة تعرض الأغذية لدرجات حرارة عالية وظهور لون يميل للسواد على سطحها يتم إزالة الأجزاء المتأثرة.ويؤكد الخبراء على أنه يجب على المرء تجنب إعادة تسخين الطعام، إذ ان التغير الكيميائي الذي يحدث في مكونات وجبة الطعام نتيجة عملية إعادة التسخين، قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة هندية يمتلئ الطعام بالبكتيريا الجيدة، التي قد تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي عند إعادة تسخينه.ويحتوي الأرز على جراثيم من البكتيريا، تبقى على قيد الحياة حتى بعد الطهي، وعندما تُترك هذه الجراثيم في درجة حرارة الغرفة، فإنها تتحول إلى بكتيريا، وعند إعادة تسخين الأرز تصبح سامة.كما أن الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرفس، غنية بالحديد والنترات، وعند إعادة تسخينها يمكن أن تتحول هذه النترات إلى نيتريت، وبالتالي قد يطور الطعام عناصر مسرطنة.وتضم قائمة الأطعمة التي يعتقد الخبراء بأنه لا ينبغي إعادة تسخينها: الكرفس ، الفطر ، لحم الدجاج، السبانخ ، البيض ، الأرز والفجل .