تحذير من مخاطر العمل المتواصل وفي الإجازة: هذا ما يفعله بصحتك (فيديو)

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حذر الأخصائي النفسي، سلطان الجويسر من أن العمل المتواصل وفي أيام الاجازات يؤدي للاحتراق الوظيفي.

وأضاف لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "أصبحت اليوم الناس تبذل جهدًا مبالغًا فيه يقود إلى الإجهاد، والاحتراق الوظيفي، مما ينجم عنه ضغوطات بسبب العمل المتواصل". اضافة اعلان

وأشار إلى أن البعض يظل يعمل حتى ما بعد انتهاء ساعات العمل، بل إن هناك من يعمل في أيام الإجازة.



تأثير العمل المتواصل وبدون إجازات



وحذر الأخصائي النفسي من أن العمل المتواصل وبدون إجازات يؤثر على الصحة النفسية حتى لو كان الموظف سعيدًا في عمله.وتابع شارحًا: "الإصابة بالإجهاد البدني تقود إلى النفسي، بمعنى أننا قد نجد جهدًا بدنيًا متواصلاً بدون ما يطلق عليه التعافي والاستشفاء، مما يؤدي إلى ضغوطات نفسية واحتراق وظيفي يقود إلى مشاكل جسدية مثل آلام المفاصل، وأحيانًا آلام في العضلات، في الرقبة، وأسفل الظهر".