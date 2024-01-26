تحذير من مخاطر العمل المتواصل وفي الإجازة: هذا ما يفعله بصحتك (فيديو)

حذر الأخصائي النفسي، سلطان الجويسر من أن العمل المتواصل وفي أيام الاجازات يؤدي للاحتراق الوظيفي.
وأضاف لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "أصبحت اليوم الناس تبذل جهدًا مبالغًا فيه يقود إلى الإجهاد، والاحتراق الوظيفي، مما ينجم عنه ضغوطات بسبب العمل المتواصل".
وأشار إلى أن البعض يظل يعمل حتى ما بعد انتهاء ساعات العمل، بل إن هناك من يعمل في أيام الإجازة.
العمل المتواصل وأيام الاجازات يؤدي للاحتراق الوظيفي.— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2024
الأخصائي النفسي سلطان الجويسر@sultanaljwiser@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UAy6hyrBJY
تأثير العمل المتواصل وبدون إجازاتوحذر الأخصائي النفسي من أن العمل المتواصل وبدون إجازات يؤثر على الصحة النفسية حتى لو كان الموظف سعيدًا في عمله.
وتابع شارحًا: "الإصابة بالإجهاد البدني تقود إلى النفسي، بمعنى أننا قد نجد جهدًا بدنيًا متواصلاً بدون ما يطلق عليه التعافي والاستشفاء، مما يؤدي إلى ضغوطات نفسية واحتراق وظيفي يقود إلى مشاكل جسدية مثل آلام المفاصل، وأحيانًا آلام في العضلات، في الرقبة، وأسفل الظهر".
العمل المتواصل وبدون إجازات يؤثر على الصحة النفسية حتى لو كان الموظف سعيد في عمله— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2024
الأخصائي النفسي سلطان الجويسر@sultanaljwiser@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RrJsrzj4rs