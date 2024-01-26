الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من مخاطر العمل المتواصل وفي الإجازة: هذا ما يفعله بصحتك (فيديو)

العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
العمل المتواصل يؤدي للاحتراق الوظيفي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر الأخصائي النفسي، سلطان الجويسر من أن العمل المتواصل وفي أيام الاجازات يؤدي للاحتراق الوظيفي.
وأضاف لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "أصبحت اليوم الناس تبذل جهدًا مبالغًا فيه يقود إلى الإجهاد، والاحتراق الوظيفي، مما ينجم عنه ضغوطات بسبب العمل المتواصل".اضافة اعلان
وأشار إلى أن البعض يظل يعمل حتى ما بعد انتهاء ساعات العمل، بل إن هناك من يعمل في أيام الإجازة. 


تأثير العمل المتواصل وبدون إجازات

وحذر الأخصائي النفسي من أن العمل المتواصل وبدون إجازات يؤثر على الصحة النفسية حتى لو كان الموظف سعيدًا في عمله.
وتابع شارحًا: "الإصابة بالإجهاد البدني تقود إلى النفسي، بمعنى أننا قد نجد جهدًا بدنيًا متواصلاً بدون ما يطلق عليه التعافي والاستشفاء، مما يؤدي إلى ضغوطات نفسية واحتراق وظيفي يقود إلى مشاكل جسدية مثل آلام المفاصل، وأحيانًا آلام في العضلات، في الرقبة، وأسفل الظهر".


اقرأ أيضا

كم عدد المرات الطبيعية للتبرز؟.. أطباء يكشفون عن معلومات مهمة

لفاعلية أكثر.. تعرف على أفضل وقت لاستخدام مزيل العرق في اليوم

6 أشياء يفعلها أطباء القلب ليعيشوا عمرًا أطول.. تعرف عليها

4 نصائح مهمة لتجنب اضطراب الطائرة

الوسواس القهري.. ما علاقته بـ "الموت المبكر" وكيف يمكن الوقاية منه؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الخلطات الشعبية - الاعشاب - الطب البديل
7:25 م الخميس، 25 يناير 2024

"الطب البديل" عن خطورة الخلطات الشعبية: مراجعة الطبيب فورا في هذه الحالة

التهاب المثانة
6:54 م الخميس، 25 يناير 2024

أسباب الإصابة بالتهاب المثانة.. ماذا عن المتزوجين؟

لون اللسان
3:47 م الخميس، 25 يناير 2024

3 علامات مبكرة لمرض السكري تظهر في الفم

عصام دام
3:02 م الخميس، 25 يناير 2024

علاج جيني جديد.. طفل مغربي أصم يسمع لأول مرة في عمر 11عامًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تنزيل
8:34 م الجمعة، 26 يناير 2024

المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الضمان الاجتماعي
7:29 م الجمعة، 26 يناير 2024

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حساب مواطن
7:22 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

العالم فى اسبوع
6:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. العالم في أسبوع.. عطلة العيدين للموظفين الحكوميين وخدمات تعليمية لمستفيدي الضمان

صندوق الاستثمارات العامة1
5:52 م الجمعة، 26 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
5:06 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل بخصوص تحديث تطبيق حساب المواطن