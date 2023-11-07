تحذير من خطأ شائع.. كيف تتعامل مع نزيف الأنف بطريقة صحيحة؟

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نزيف الأنف من الإصابات الشائعة خصوصًا بين الأطفال، وهو فقدان الدم من الأنسجة المبطِّنة للأنف.

ويحدث في كثير من الأحيان في فتحة أنف واحدة، وغالبًا ما يكون سببه الهواء الجاف، ويختلف نزيف الأنف من بسيط يتوقف من تلقاء نفسه إلى شديد يحتاج العناية الطبية الفورية. اضافة اعلان





أنواع نزيف الأنف



أسباب نزيف الأنف



أسباب النزيف المتكرر للأنف



ما الذي يحب فعله عند نزيف الأنف؟



أسباب أخرى تستدعي المساعدة الفورية



نزيف الأنف الأمامي (الأكثر شيوعًا): ينشأ باتجاه مقدمة الأنف، ويسبب تدفُّقَ الدم عبر فتحات الأنف، وهذا النوع عادة لا يكون خطيرًا.نزيف الأنف الخلفي: ويأتي من الجزء الخلفي من ممر الأنف، بالقرب من الحلق وهو أقل شيوعًا من نزيف الأنف الأمامي، لكنها قد تكون خطيرة ويمكن أن تسبب الكثير من فقدان الدم.- يحتوي الجزء الداخلي من الأنف على الكثير من الأوعية الدموية القريبة من سطح الأنف؛ لذلك من السهل الإصابة بها.- معظم نزيف الأنف سببه الهواء البارد أو الجاف.- يمكن لحساسية الأنف أو البرد أن يُحدِث التهابًا بالأنف.- الإصابة في الوجه أو الأنف مباشرة (مثل: السقوط أو حادث دراجة).- نادرًا ما يحدث نزيف الأنف لسبب مشكلة خطيرة (مثل: اضطرابات النزيف، أو تشوهات الأوعية الدموية، أو وجود ورم بالأنف).- الأدوية، على سبيل المثال عند تناول أدوية لمنع تجلط الدم (مثل: الأسبرين والوارفارين)، حيث يكون أكثر عرضة للإصابة بنزيف في الأنف، ومواجهة مشكلة في إيقاف نزيف الأنف بمجرد أن يبدأ.- الإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان.- نتيجة لأحد الآثار الجانبية لاستخدام بخاخات الأنف الستيرويدية المستخدَمَة في علاج حساسية الأنف.- التعرُّض المستمر للهواء الجاف.- الاستخدام المستمر لبخاخات الأنف الستيرويدية المستخدَمَة لعلاج الحساسية أو احتقان الأنف.- نزلات البرد المتكررة.- خطأً فادح.- وسواء كان نزيف الأنف ناجمًا عن سقوط أو نزلة برد شديدة، فإن نزيف الأنف لا يدعو للقلق عادة.- لكن المسعفة السابقة، نيكي جوركوتز، حذرت من خطأً فادح أثناء محاولة تخفيف نزيف الأنف، مما يؤدي إلى تقيؤ الطفل الصغير - أو حتى تنفس الدم في رئتيه.وحذرت من إمالة رأس الطفل إلى الخلف عند محاولة السيطرة على نزيف الأنف، لأن هذا لن يؤدي إلى توقف الدم، بل يمكن أن تتسبب في جريان الدم إلى أسفل الحلق وإلى المعدة.وقالت جوركوتز في مقطع فيديو، إن الدم يمكن أن يتدفق أيضًا إلى رئتي الطفل إذا قمت بإمالة رأسه إلى الخلف، مما يمكن أن يؤدي إلى القيء أو تنفس الدم.وإليك ما يجب عليك فعله عند حدوث نزيف من الأنف، وفقًا للمسعفة السابقة:- اجلس طفلك في وضع مستقيم- أمل رأسه قليلاً إلى الأمام- استخدم إصبعك وإبهامك للضغط على الجزء الناعم من فتحتي الأنف لمدة 10 دقائق على الأقل- اضغط على الأنف مرة أخرى لمدة 10 دقائق في كل مرة إذا لم يتوقف النزيف، كما نصحت هيئة سانت جون للإسعاف الخيرية البريطانية للإسعافات الأولية.- وأضافت: "بمجرد توقف النزيف، اطلب منه الاستمرار في الميل إلى الأمام أثناء تنظيف المنطقة المحيطة بأنفهم بالماء الفاتر".- "بعد التنظيف، انصحه بالراحة، وتجنب المجهود أو تنظيف أنفه لمنع إزعاج الجلطات"، وفقًا لقولها.- لكن إذا كان النزيف حادًا أو لم يتوقف بعد 30 دقيقة، فيجب الذهاب إلى قسم الطوارئ.وذكرت أسبابًا أخرى قد تستدعي المساعدة الفورية، وهي:-ابتلاع كمية كبيرة من الدم مما يجعلك تتقيأ.-بدء النزيف بعد تعرضهم لضربة في الرأس.-الشعور بالضعف أو الدوار.-صعوبة في التنفس.وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا باصطحاب الطفل إلى الطبيب في الحالات التالية:-عمره أقل من عامين ويعاني من نزيف في الأنف.-يعاني من نزيف في الأنف بشكل منتظم-لديه أعراض فقر الدم - بما فيها سرعة ضربات القلب وضيق التنفس وشحوب الجلد.-يعاني من مشكلة عدم تجلط الدم بشكل صحيح، مثل الهيموفيليا.