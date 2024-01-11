تحذير من أضرار ارتداء القبعات الصوف: هذا ما تفعله بشعرك

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يلجأ كثير من الناس إلى ارتداء القبعات الصوفية أثناء الطقس البارد، للحصول على الدفء خاصة في فصل الشتاء.





تأثير القبعة الصوف على الشعر اضافة اعلان



الهواء البارد يمتص الرطوبة الطبيعية من الشعر



اختيار المادة المناسبة لتجنب إتلاف الشعر



ومع ذلك، يمكن أن يكون للقبعة الصوفية تأثير على الشعر. وبحسب سام كلينكير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيست" الطبية المتخصصة في الجلد والشعر، فإن اختيار المادة الخاطئة للقبعة يمكن أن يضر شعرك.وقال لموقع "ويلز أون لاين": "يعد الصوف خيارًا شائعًا للملابس الشتوية لأنه عازل طبيعي رائع للحفاظ على الدفء، كما أنه مادة قابلة للتنفس لمنع ارتفاع درجة الحرارة".وتابع: "لكن الشتاء هو الوقت الذي يكون فيه شعرنا معرضًا بشكل خاص للتلف، واختيار المواد الخاطئة للقبعات المريحة يمكن أن يكون ضارًا".وأردف محذرًا: "يمكن للهواء البارد أن يمتص الرطوبة الطبيعية من شعرنا، مما يجعله جافًا وهشًا وعرضة للتقصف والتقصف. ويمكن للصوف والأقمشة الجافة الأخرى أن تؤدي إلى تفاقم هذا التأثير، كما أنها تسحب الرطوبة والزيوت الطبيعية من الشعر وفروة الرأس".وتعد الرطوبة هي المفتاح للحفاظ على شعر صحي، وتساعد على حمايته من العوامل الخارجية مثل الطقس.ويحافظ الجسم على مستويات الرطوبة في الشعر بواسطة مادة دهنية تسمى الزهم، والذي تفرزه الغدد الدهنية، وهو يغطي بصيلات الشعر لحمايتها من التلف.لكن الشعر البارد والجاف يمكن أن يمتص الرطوبة من الشعر، كما أن ارتداء مواد مثل الصوف على الرأس يمكن أن يزيل بعض الزهم.وتابع كلينكير: "تعد القبعات إكسسوارًا مهمًا للكثيرين منا، لذا فإن المفتاح هو اختيار المادة المناسبة لتجنب إتلاف شعرنا".وأوصى قائلاً: “أنصح بالمواد التي لا تسبب الاحتكاك بالشعر، كالحرير، وهناك العديد من القبعات التي تأتي ببطانة حريرية. في حين أن فصل الشتاء يمكن أن يكون وقتًا صعبًا للغاية للحفاظ على مظهر شعرنا بأفضل حالاته، إلا أن هناك عدة طرق لمنحه يد المساعدة".ونصح كلينكير خصوصًا بغسل الشعر بالماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن وتجنب التصفيف الحراري، وهو ما يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.وأوصي أيضًا بترطيب فروة الرأس بالمنتجات الطبيعية مثل زيت جوز الهند.