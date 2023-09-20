تحذير: مشروبات الطاقة يمكن أن تسرّع "الشيخوخة" وظهور التجاعيد

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من وقت لآخر، يتجدد الجدل حول مشروبات الطاقة في ظل تحذيرات من خطرها على الصحة.

وفي أحدث تحذير، حذرت أخصائية التغذية الروسية، أنستازيا كوندوروفا المواطنين الروس من الشراء المتكرر لمشروبات الطاقة. اضافة اعلان

وقالت لصحيفة "منطقة موسكو اليوم" الإلكترونية: إن تناول مشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ضعف نوعية الجلد".





مكونات ضارة



الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة



وأوضحت أن مشروبات الطاقة تحتوي على عدد من المكونات الضارة التي تدمر الجلد، كالسكر الذي يساهم في تكوين التجاعيد وتسريع شيخوخة الجلد.ووفقًا لها، فإن الكافيين لن يكون له أفضل تأثير على الجلد، حيث يصبح جافًا ومتقشرًا.وحذرت أيضًا، من أن الأصبغة الغذائية، المدرجة في تركيبة مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب الحساسية والطفح الجلدي والحكة".وحذر تقرير لموقع "KP.RU"، الإلكتروني الروسي في وقت سابق من أن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة غير الكحولية، يؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.ولا يجب تناول مشروبات الطاقة بعد ممارسة الرياضة، حتى لا تسبب الجفاف الشديد.وتتفاقم الآثار السلبية لمشروبات الطاقة بشكل خاص، في الطقس الحار.