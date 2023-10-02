تحذير: مرضى كوفيد يواجهون خطر الإصابة بعدوى الدم القاتلة

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حذرت دراسة من أن مرضى كوفيد – 19 يواجهون خطر الإصابة بعدوى قاتلة في الدم.

ووفقًا للدراسة، فإن المرضى يواجهون خطر الإصابة بتسمم الدم، أو ما يعرف بـ الإنتان، كرد فعل على العدوى التي تتسبب في إتلاف جهاز المناعة لأنسجة الجسم وأعضائه، والذي يمكن أن يكون قاتلاً. اضافة اعلان

وتوصلت الدراسة التي أجريت في مستشفى بريجهام والنساء إلى أن الإنتان يحدث أيضًا بشكل شائع بسبب الالتهابات الفيروسية، مثل كوفيد – 19.

ووجد فريق البحث أن واحدة من كل ست حالات تسمم الدم المسجلة خلال أول عامين ونصف من الوباء كانت في الواقع ناجمة عن فيروس سارس – كوفيد – 2، المسبب لـ كوفيد -19، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





كوفيد-19 والإنتان



تفاصيل الدراسة



إعادة التفكير في كيفية علاج الإنتان



أكثر مواقع الإصابة بـ الإنتان



أعراض الإصابة بـ الإنتان



وأظهرت الدراسة أن كوفيد-19 هو "سبب أكثر شيوعًا وفتكًا للإنتان" مما كان يعتقد سابقًا.وقالت المؤلفة الرئيسية كلير شابيل، من قسم طب الرئة والرعاية الحرجة في قسم الطب في مستشفى بريجهام والنساء: "معظم الناس، بما في ذلك المهنيين الطبيين، يربطون الإنتان بالعدوى البكتيرية".وأضافت: "ينعكس هذا في إرشادات العلاج وتدابير الجودة التي تتطلب مضادات حيوية فورية للمرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالإنتان".وتابعت: "ومع ذلك، فإن الالتهابات الفيروسية، بما في ذلك فيروس سارس – كوفيد – 2 الذي يسبب كوفيد-19، يمكن أن تؤدي إلى نفس الاستجابة المناعية غير المنظمة التي تؤدي إلى خلل في الأعضاء كما هو الحال في الإنتان الجرثومي".واستند الباحثون إلى بيانات السجلات الصحية من خمسة مستشفيات ماس جنرال بريجهام بين مارس 2020 ونوفمبر 2022 لتتبع معدل الإنتان المرتبط بـ سارس – كوفيد – 2 خلال جائحة كوفيد-19.واستخدموا المعايير التي طورتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي أخذت في الاعتبار اختبارات كوفيد وعلامات خلل الأعضاء.ونظروا في 431017 حالة دخول إلى المستشفى من 261595 شخصًا - 5.4 في المائة منهم كانوا بسبب عدوى كوفيد-19.ووفقا للبيانات، أصيب 28 في المئة من هؤلاء المرضى بالإنتان المرتبط بكوفيد.وكان معدل الوفيات بين الأشخاص المصابين بالإنتان المرتبط بكوفيد مرتفعًا في البداية – 33 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء.لكنها انخفضت مع مرور الوقت وأصبحت في نهاية المطاف مماثلة لمعدل الوفيات بسبب الإنتان الجرثومي المفترض - حوالي 14.5 في المائة - وظلت مستقرة لبقية فترة الدراسة.وقال الباحثون إن نتائجهم المنشورة في دورية "جاما نتوورك أوبن" تشير إلى أنه يجب على الأطباء إعادة التفكير في كيفية علاج الإنتان ووضع إطار عمل لاكتشاف الحالات الناجمة عن الالتهابات الفيروسية.ويمكن أيضًا استخدام الإطار الذي تم تطويره من بيانات الدراسة لتحديد الإنتان المرتبط بفيروسات أخرى مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.وقال الدكتور شابيل: "نأمل أن تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على أن الإنتان ليس كيانًا" مقاسًا واحدًا يناسب الجميع"، ولكنه كيان يتطلب من الأطباء تصميم تشخيصهم واستراتيجيتهم العلاجية وفقًا لمتلازمة كل مريض ومسببات الأمراض المحتملة".ووفقًا لمعلومات هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، فإن أكثر مواقع الإصابة المؤدية إليه هي:-الرئتين.-المسالك البولية.-البطن.-الحوض.لكن في بعض الأحيان لا يمكن تحديد مصدر محدد للعدوى التي تؤدي إلى الإنتان.وتشمل الأعراض ما يلي.-التصرف بشكل مشوش أو كلام غير منطقي أو غير منطقي.-الجلد الأزرق أو الرمادي أو الشاحب أو المبقع أو الشفاه أو اللسان - على الجلد البني أو الأسود، قد يكون من الأسهل رؤيته على راحتي اليدين أو باطن القدمين.-طفح جلدي.-صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس أو التنفس بسرعة كبيرة.بالنسبة للأطفال، قد تلاحظ أيضًا ما يلي:-بكاء ضعيف وعالي النبرة.-عدما الاستجابة كما يفعلون عادة.-الشعور بالنعاس أكثر من المعتاد أو صعوبة الاستيقاظ.