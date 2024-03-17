تحذير لمرضى السكري من القهوة السوداء.. 3 نصائح لا تفوتك

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في حين تحتوي القهوة على بعض الفوائد الصحية، لكن القهوة السوداء التي تحتوي على الكافيين قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، وفقًا لطبيب.



وقال خبير الغدد الصماء، المعروف على تطبيق "تيك توك" باسم (The Voice of Diabetes): "نحن نعلم أنه حتى القهوة السوداء يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم لدينا. لقد رأينا هذا مرارًا وتكرارًا. ونحن نرى ذلك بشكل يومي من خلال أجهزة المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم".





سكر الدم وتأثيرات الكافيين



ويكون سكر الدم لدى بعض الأشخاص أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين، حيث يرتبط الاستهلاك المنتظم للكافيين بضعف حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وضعف حساسية الأنسولين يعني أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الأنسولين لأنه أقل استجابة للهرمون المنظم للسكر في الدم.

مع ذلك، أشارت دراسة أجريت عام 2009 على 40 ألف مشارك إلى أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي أو القهوة يوميًا أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 40 بالمئة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".





3 نصائح لمرضى السكري



وكشف خبير الغدد الصماء كيف يمكن الاستفادة من القهوة مع تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.





1. التزم بالقهوة السوداء



القهوة السوداء ستظل خيارًا "أفضل بكثير" من تناول القهوة مع الإضافات والكريمات والعصائر وغيرها.

وقال الطبيب: "عادةً ما أقول للمرضى: تناولوا القهوة السوداء وحاولوا التكيف معها". إذا كنت لا تحب القهوة السوداء عادة، فإنني أنصحك بمحاولة الدخول ببطء في روتين الإعجاب بالقهوة السوداء والاستمتاع بها".

وأضاف: "هناك الكثير من الفوائد التي يمكن أن توفرها القهوة على صحتك العامة، لذا لا تحتاج إلى التخلص منها تمامًا، ولكنك تريد أن تكون ذكيًا بشأن النوع الذي تشربه".





2. الحد من المواد المضافة



نصيحة أخرى قدمها الطبيب هي تقليل ما تضيفه إلى قهوتك، لأن الإضافات يمكن أن تكون "مليئة بالسكريات المخفية".





3. اختر حبوب ذات جودة عالية



ونصح أخصائي الغدد الصماء بأنه كلما كانت القهوة أفضل، كان طعمها ألذ وأكثر سلاسة، مما يسهل الاستمتاع بها دون إضافات.



