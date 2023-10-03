تحذير لمرضى السكري: العمل في مكاتب بلا نوافذ يعرضك للخطر

أ أ

حذرت دراسة جديدة، مرضى السكري من الخطر الذي يشكله العمل في مكاتب بلا نوافذ تحت الضوء الاصطناعي على حالتهم الصحية.

وتوصلت الدراسة التي قدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) في هامبورج بألمانيا إلى أن العمل في تلك البيئة المكتبية قد يكون محفوفًا بالمخاطر للمصابين بالسكري. اضافة اعلان





تفاصيل الدراسة



مكاتب سيئة الإضاءة



تغيير الروتين النهاري



ممارسة التمارين الرياضية



وكجزء من الدراسة، أمضى 13 شخصًا متقاعدًا مصابًا بالسكري من النوع الثاني ما يقرب من 10 أيام في بيئة مكتبية.في النصف الأول من التجربة، جلسوا بجوار نافذة يتدفق من خلالها ضوء النهار. وفي النصف الثاني جلسوا تحت إضاءة "ليد" صناعية، بدون نافذة في الغرفة.واكتشف الباحثون، أنه أثناء الجلوس بجوار النافذة، كانت مستويات السكر في الدم لدى المشاركين "طبيعية" بنسبة 59% من الوقت.لكن أجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم أظهرت أن هذه النسبة انخفضت إلى 51 في المائة تحت الضوء الكهربائي.وقال البروفيسور يوريس هوكس، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة ماستريخت: "تشير هذه النتائج إلى أنه لا ينبغي أن يبقى الناس عالقين في مكاتب سيئة الإضاءة بدون نوافذ".وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "من المحتمل أن يؤثر ضوء النهار بشكل إيجابي على ساعة الجسم البيولوجية، وهو أمر مهم للعمليات داخل الجسم مثل التحكم في نسبة السكر في الدم".وأشار إلى أنه في حين أن النتائج قد لا تظهر اختلافًا كبيرًا في السيطرة على نسبة السكر في الدم، إلا أنها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري.وقال البروفيسور هوكس: "على الرغم من أننا لم نلاحظ اختلافًا كبيرًا في التحكم في نسبة السكر في الدم مرتبطًا بالضوء، إلا أن هذا أمر مثير للاهتمام لأنه من السهل جدًا على الأشخاص تغيير روتينهم النهاري قليلاً والحصول على مزيد من الضوء الطبيعي من خلال الجلوس بجوار النافذة".وخلال الدراسة، تم إطعام المشاركين في الدراسة نفس الوجبات وإبقائهم تحت الإضاءة "الخافتة" في المساء، مع تغيير نوع الضوء الذي تعرضوا له بين الساعة 8 صباحًا و5 مساءً.وتعتقد رئيسة الاتصالات البحثية في مؤسسة مرض السكري بالمملكة المتحدة، الدكتورة لوسي تشامبرز، أن الساعة الداخلية للجسم يمكن أن يكون لها تأثير على مستويات السكر في الدم.وعلقت قائلة: "يلعب ضوء النهار دورًا حاسمًا في مزامنة الساعة الداخلية للجسم، والتي من المعروف أنها تؤثر على العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك استخدام الجلوكوز".وتابعت: "تشير هذه الدراسة الصغيرة إلى أن زيادة الوقت الذي يقضيه في ضوء النهار الطبيعي يمكن أن يكون نشاطًا يساعد بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر في الدم".ونصحت بممارسة المزيد من التمارين الرياضية وقضاء المزيد من الوقت في الخارج بشكل عام للوقاية من مرض السكري أو إدارته.وقالت: "بينما لا تزال هناك أسئلة حول مدة وتواتر ضوء النهار المطلوب للمساعدة في إدارة نسبة الجلوكوز في الدم، فإننا نعلم أن الخروج والنشاط يمكن أن يفيدنا جميعًا".وأوضحت أن "المشي في استراحة الغداء، والسفر سيرًا على الأقدام أو بالدراجة، والاستمتاع بالمساحات الخضراء، هي بعض الطرق لزيادة الوقت في الخارج والنشاط البدني".ولم يتم نشر الدراسة بعد في مجلة أو مراجعتها من قبل علماء آخرين.