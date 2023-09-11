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تحذير للأمهات.. وفاة 25% من الاطفال بمتلازمة "الرضيع المهزوز"

الطفل المهزوز
وفاة 25% من الاطفال بمتلازمة "الرضيع المهزوز"
أ أ
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كشفت دراسات محلية عن وفاة 25% عدد الأطفال ممن تعرضوا للهز العنيف، وأن من بقي منهم على قيد الحياة يعانون من إعاقات ذهنية وحسية وحركية نتيجة تعرضهم «لمتلازمة الرضيع المهزوز».

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وأوضح برنامج الأمان الأسري الوطني، أن المقصود بمتلازمة الرضيع المهزوز هو هز الرضيع بقوة بصورة متكررة، ما يؤدي إلى حدوث كدمات وكسور بأضلاع ونزيف في الجمجمة وداخل العين.


الإعاقة الحركية

وأشار إلى أنه يسبب العديد من المشكلات الصحية منها الإعاقة الحركية، الصرع، العمى، والوفاة في بعض الحالات، وفقا لـ "عكاظ".
وعزا الأمان الأسري الإصابة بالمتلازمة صغر سن الوالدين، البكاء المستمر للطفل من غير معرفة الأسباب، وجهل الأهل بخطورة هز الرضيع بصورة متكررة.
إضافة إلى الضغوط النفسية للوالدين التي تؤدي إلى العصبية وعدم تقبل الطفل الباكي، وبالتالي اللجوء الى الهز العنيف المتكرر.


مؤشرات المتلازمة

وأشارت الدراسات المحلية، إلى عدة مؤشرات لمتلازمة الرضيع المهزوز تتمثل في القيء المتكرر، البكاء المتواصل، ضعف أو فقدان البصر، التشنجات وفقدان الوعي والغثيان، ورفض الرضاعة وفقدان الشهية.
ودعا برنامج الأمان الأسري الوطني الأمهات والأسر إلى التواصل مع خط مساندة الطفل ١١٦١١١ للمزيد من المعلومات حول الوقاية من متلازمة الرضيع المهزوز.

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