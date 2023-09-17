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تحذير عاجل من مجلس الضمان الصحي عند دخول هذه المنشآت

مجلس الضمان الصحي1
المنشآت الصحية
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قدم مجلس الضمان الصحي عدة نصائح تساعدك على ضمان سلامتك داخل المنشآت الصحية، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى.

5 نصائح للسلامة داخل المنشآت الصحية

1ـ تأكد من مطابقة اسمك الثلاثي ورقم الملف قبل أي إجراء طبي
2ـ احرص على وجود طبيبك المختص قبل البدء بأي إجراء طبي طارئ أو جراحي.
3ـ تأكد من عدم وجود حساسية تجاه دواء معين أو طعام.
4ـ احرص على معرفة أسماء الأدوية الموصوفة لك والجرعات وطريقة الاستخدام الصحيحة.
5ـ أبلغ الفريق الطبي عن أي إجراء سابق أدى إلى وجود جهاز مثبت في جسدك أو أي دواء تم تناوله مؤخرا.


الاستغلام عن التأمين الصحي

وكانت منصة أبشر قد أعلنت عن خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين إلكترونيًا عبر المنصة.
وقالت المنصة، على صفحتها الرسمية في "إكس"، إن الخدمة تتيح للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزارة الداخلية.


طريقة تنفيذ الخدمة

الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: استعلامات من تبويب أفراد أسرة.
اختيار: التعريف بفرد أسرة.


الضمان الصحي والإشـراف على شـركات التـأمـين

يقوم مجلس الضمان الصحي بالإشراف على شركات التأمين لضمان تأدية دورها وتسهيل الخدمة للمستفيدين حسب المسؤوليات المحددة.
1 - سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي في الحالات التالية:
• إخلال شركة التأمين باشتراطات التأهيل.
• عدم استخدام التأهيل خلال (12) شهرًا.
• تخلي شركة التأمين عن التأهيل صراحة.
• توقف الشركة عن ممارسة أعمالها لمدة (6) أشهر.
2 - حماية مصالح المستفيدين بما تراه الأمانة العامة ضروريًا مثل تعديل خطة العمل لأي شركة تأمين صحي.

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