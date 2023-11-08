تحذير عاجل عن إمكانية الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة خلال شهور قليلة

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هل يمكن أن يُصاب الشخص مرة أخرى بفيروس كورونا خلال فترة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر من الإصابة الأخيرة؟

وحذر الدكتور برونو سيلفستر لوبيز، المحاضر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة تيسايد، والمهتم بالأبحاث في مسببات الأمراض، من أن الأدلة تشير إلى أن الأشخاص يمكن أن يصابوا مرة أخرى بالعدوى في أي مكان خلال فترة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر. اضافة اعلان





ضعف المناعة



أعراض كورونا



وأوضح أن ذلك يرجع إلى أن مناعتنا من العدوى السابقة يمكن أن تقل بمرور الوقت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".لكنه أضاف: “الاحتمالات منخفضة، ولكن إذا كنت تعيش في منطقة تتزايد فيها الحالات، فإن ذلك سيزيد من فرصتك. وبالمثل، إذا كانت لديك مشاكل صحية أساسية، فقد تزيد فرص إصابتك بفيروس كورونا أيضًا".وقال الدكتور لوبيز، إنه إذا أُصبت بالعدوى مرة أخرى، فمن المحتمل أن تكون سلالة مختلفة.وقد تكون الأعراض أخف عند الإصابة في المرة الثانية ولكنها تعتمد على المتغير. وقال: "يُظهر متغير بي إيه. 1 ميكرون أعراضًا أكثر اعتدالًا مقارنةً بمتغير بي إيه 2 أوميكرون".وحددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أعراض كورونا على النحو التالي:-ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش (قشعريرة).-السعال الجديد والمستمر.-فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.-ضيق في التنفس.-الشعور بالتعب أو الإرهاق.-ألم الجسد.-الصداع.-التهاب في الحلق.-انسداد أو سيلان الأنف.-فقدان الشهية.-الإسهال.-الشعور بالمرض.