تحذير: طريقة تناولك للبيض تؤثر بشكل خطير على صحتك

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في ظل أدلة ونصائح متضاربة حول البيض وعلاقته بارتفاع نسبة الكوليسترول، قال خبير تغذية إن الطعام الغني بالبروتين ليس غير صحي كما تعتقد، بل يتوقف الأمر على عملية الطهي نفسها. اضافة اعلان





فوائد البيض



البيض والكولسترول



ارتفاع نسبة الدهون المشبعة والصوديوم



7 بيضات أسبوعيًا



وأضافت طبيبة العلاج الطبيعي المعتمد، ومستشارة التغذية المعتمد، الدكتورة كيليان بيتروتشي، المقيمة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، لصحيفة "ديليش"، أن البيض يوفر ثروة من العناصر الغذائية تحت قشرته: الريبوفلافين والحديد والزين والفوسفور والفولات والكولين وعدد من الفيتامينات المختلفة.وأوضحت: "يساعد الكولين في بناء أغشية خلايا قوية ونطاطة، كما أنه يلعب دورًا حاسمًا في عملية المثيلة - وهي عملية تشغيل وإيقاف الجينات".وتابعت: "قد يساعد تناول كميات كبيرة من الكولين في منع الاكتئاب وفقدان الذاكرة والقلق".والأفضل من ذلك أن البيض "لا يؤثر على نسبة الكولسترول بشكل كبير"، بحسب قولها.وأضافت: "وعندما يغير البيض نسبة الكوليسترول في الدم، تشير الدراسات إلى أنه يفعل ذلك بطريقة جيدة".وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن نسبة الكوليسترول في الجسم لا تتأثر بالضرورة بالكوليسترول الغذائي الذي نستهلكه في الطعام.وفقًا لموقع "هيلثلاين"، أظهرت بعض الأبحاث التي تقارن الوجبات الغنية بالبيض مع الوجبات الخالية من البيض اختلافًا طفيفًا في التأثيرات على مستويات الكوليسترول أو نسب الكوليسترول "الجيد" إلى "الضار".ومع ذلك، فقد ربطت بعض الدراسات البيض بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ودعت إلى استهلاكه باعتدال.لكن بيتروتشي حذرت من اقتران البيض بأطعمة يمكن أن يشكل خطرًا صحيًا خاصًا بسبب ارتفاع نسبة الدهون المشبعة والصوديوم.وفقًا لمركز "مايو كلينيك" الطبي، فإن هذه العناصر، إلى جانب زيوت الطبخ أو الزبدة المستخدمة لطهي البيض المقلي، قد تضر أكثر من البيض نفسه.وبدلاً من ذلك، توصي بيتروتشي بطهي البيض في الزبدة أو السمن من الأبقار التي تتغذى على العشب.ويوصي الخبراء، البالغين الأصحاء بتناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعيًا بأمان، لكن هذه الإرشادات قد تكون عرضة للتغيير قريبًا.وقالت جيرلين جونز، اختصاصية تغذية مسجلة ومتحدثة باسم جمعية القلب الأمريكية، لقناة (فوكس 5 أتلانتا)، إن البيض "قوة غذائية".ودعت جونز إلى اتباع نظام غذائي متنوع: "إنها مليئة بالفيتامينات البروتينية مثل فيتامين إيه ود وإي ومضادات الأكسدة. لذا فهي جيدة لعينيك، وهي جيدة لقلبك. لذا، لا تفوتوا تناول البيض".