الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير طبي: هكذا تؤثر أمراض الكبد على الصحة النفسية

الكبد الدهني 1
الكبد يؤدي وظائف مهمة بالجسم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يُعتقد أن الكبد مسؤول عن ما يصل إلى 500 وظيفة منفصلة، عادة بالاشتراك مع الأجهزة والأعضاء الأخرى. 
ولا يوجد عضو أو جهاز اصطناعي قادر على أداء جميع وظائف الكبد، لذا فإن أي أمراض قد تصيبه تترك آثارها على المريض في نواح عدة. اضافة اعلان
وفقًا للطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، فإن مشكلات الكبد تترك آثارًا سلبية على الصحة النفسية لدى الإنسان.

الكبد المصنع الكيميائي بالجسم

وأضاف خلال برنامجه الطبي على قناة "روسيا" التلفزيونية: "يؤدي الكبد عددًا من الوظائف المهمة في الجسم، واضطراباته يمكن أن تتسبب بأمراض خطيرة أو حتى الوفاة.

الكبد هو المصنع الكيميائي الحيوي في الجسم، ومسؤول عن العديد من الوظائف المهمة، مثل إنتاج عوامل التخثر، وتنظيم الكوليسترول والهرمونات والعصارات الضرورية لعمليات الهضم".
وتابع: "أمراض الكبد يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة ليس على عملية الهضم في الجسم فقط، بل وعلى أجهزة الجسم الأخرى، وقد تتسبب بمشكلات في الصحة النفسية والعقلية أيضا، فمع فشل الكبد يصبح الشخص فظّا ولا يتصرف بالشكل الصحيح"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

عوامل تؤثر على صحة الكبد

وأشار الطبيب إلى العديد من العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة الكبد، مثل شرب الكحول، وتناول الأطعمة المشبعة بالدهون، وكذلك الأمراض، مثل مرض تليّف الكبد والتهابات الكبد الفيروسية (A وB وC وD وE) التي قد تتسبب بالوفاة أحيانًا.

نصائح للحفاظ على صحة الكبد

وقدّم الطبيب عدة نصائح للحفاظ على صحة الكبد بشكل عام، منها: 
- غسل اليدين باستمرار .
- شرب مياه نظيفة لتفادي الفيروسات التي تسبب الالتهابات.
- (تجنب) شرب الكحول.
- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة.
- إجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم لاكتشاف مشكلات الكبد في مراحلها المبكرة ومعالجتها.

اقرأ أيضا

جعلت المملكة في مصاف الدولة المتقدمة.. إجراء 3 عمليات نوعية لزراعة كبد باستخدام 6 غرف

دراسة توضح العلاقة بين السكري وآلام أسفل الظهر

أسوأ مما تتخيل.. هذا ما يحدث لأسنانك إذا أهملت تنظيفها بالفرشاة!

"الغذاء والدواء" ترد على أنباء احتواء حليب الإبل "المبستر" على "البكتيريا الممرضة"

تخلص من دهون البطن بتجنب 4 أنواع من الطعام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الكبد 11:24 ص السبت، 10 فبراير 2024

مواد ضارة تتسلل إلى الكبد يوميا.. وهذه الأطعمة تخلصك من السموم