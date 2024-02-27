تحذير طبي: هكذا تؤثر أمراض الكبد على الصحة النفسية

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يُعتقد أن الكبد مسؤول عن ما يصل إلى 500 وظيفة منفصلة، عادة بالاشتراك مع الأجهزة والأعضاء الأخرى.

ولا يوجد عضو أو جهاز اصطناعي قادر على أداء جميع وظائف الكبد، لذا فإن أي أمراض قد تصيبه تترك آثارها على المريض في نواح عدة.

وفقًا للطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، فإن مشكلات الكبد تترك آثارًا سلبية على الصحة النفسية لدى الإنسان.





الكبد المصنع الكيميائي بالجسم



وأضاف خلال برنامجه الطبي على قناة "روسيا" التلفزيونية: "يؤدي الكبد عددًا من الوظائف المهمة في الجسم، واضطراباته يمكن أن تتسبب بأمراض خطيرة أو حتى الوفاة.

الكبد هو المصنع الكيميائي الحيوي في الجسم، ومسؤول عن العديد من الوظائف المهمة، مثل إنتاج عوامل التخثر، وتنظيم الكوليسترول والهرمونات والعصارات الضرورية لعمليات الهضم".

وتابع: "أمراض الكبد يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة ليس على عملية الهضم في الجسم فقط، بل وعلى أجهزة الجسم الأخرى، وقد تتسبب بمشكلات في الصحة النفسية والعقلية أيضا، فمع فشل الكبد يصبح الشخص فظّا ولا يتصرف بالشكل الصحيح"، بحسب موقع "روسيا اليوم".





عوامل تؤثر على صحة الكبد



نصائح للحفاظ على صحة الكبد



وأشار الطبيب إلى العديد من العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة الكبد، مثل شرب الكحول، وتناول الأطعمة المشبعة بالدهون، وكذلك الأمراض، مثل مرض تليّف الكبد والتهابات الكبد الفيروسية (A وB وC وD وE) التي قد تتسبب بالوفاة أحيانًا.وقدّم الطبيب عدة نصائح للحفاظ على صحة الكبد بشكل عام، منها:- غسل اليدين باستمرار .- شرب مياه نظيفة لتفادي الفيروسات التي تسبب الالتهابات.- (تجنب) شرب الكحول.- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة.- إجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم لاكتشاف مشكلات الكبد في مراحلها المبكرة ومعالجتها.