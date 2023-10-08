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تحذير طبي: نوعان من الأسماك يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم

الأسماك
الأسماك لها فوائد كبيرة
أ أ
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تتميز الأسماك بفوائدها الصحية المختلفة، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي ثبت أنها مفيدة للقلب والعقل.
لكن هناك نوعان من الأسماك يعرضان الأوعية الدموية لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لـ عباس كناني، الصيدلي في صيدلية كليك أونلاين. اضافة اعلان
ويعد ارتفاع ضغط الدم، مقدمة لمشاكل صحية خطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

الأسماك المجففة والمدخنة

وأوصى كناني، بالحد من تناول الأسماك المجففة والمدخنة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
وعلى الرغم من كونها مليئة بالبروتين والمواد المغذية الأساسية، إلا أن الأسماك المجففة والمدخنة يمكن أن تزيد من ارتفاع ضغط الدم.
وقال كناني: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يقللوا من كمية تناولهم لما يحتويه من نسبة عالية من الصوديوم. إن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم". 
وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "يحتفظ الجسم بالماء عندما نأكل الملح. عندما نفرط في تناول الطعام، فإن الماء الزائد في الدم يسبب ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم".

الإفراط في تناول الملح

ويعد الإفراط تناول في تناول الملح "السبب الأكبر" لارتفاع ضغط الدم، بحسب تقارير مؤسسة ضغط الدم بالمملكة المتحدة.
علاوة على ذلك، فإن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، تتراوح من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية.
وتوصي مؤسسة ضغط الدم بالتحكم في كمية الملح التي تتناولها، بالنظر في الملصقات وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، والتي تبلغ 1.5 جرام أو أكثر لكل 100 جرام من الطعام.
وتحذر من الأسماك المجففة "عالية بشكل خاص في الملح"، مما يعني أنه يجب "محاولة تجنبها"، أو البحث عن بديل يحتوي على نسبة أقل من الملح.
والسمك المدخن ليس أفضل حالاًا، حيث توفر نصف علبة في كثير من الأحيان حوالي 1.5 جرام من الملح، وهو بالفعل ربع الحد الأقصى الموصى به للبالغين، كما قالت شينا بهاجيروتي، اختصاصية التغذية.
وأضافت: "حاول الحد من الأطعمة عالية الملح حيثما أمكن، أو استبدلها ببدائل منخفضة الملح، مثل الأسماك المعلبة أو الطازجة التي تحتوي على نسبة ملح أقل بينما لا تزال تحتوي على نسبة عالية من البروتين وأوميجا 3".

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