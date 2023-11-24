تحذير طبي من هذه الأطعمة والمشروبات خلال العواصف المغناطيسية

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نصح طبيب روسي، من يعاني من حساسية الطقس بالامتناع عن شرب القهوة والأطعمة المقلية والمعجنات خلال فترة العواصف المغناطيسية. اضافة اعلان

كما نصح الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية، بالامتناع عن أي نشاط يتطلب التركيز بما فيها قيادة وسائط النقل والنشاط البدني المكثف.





نظام غذائي متوازن



مرضى ضغط الدم



ووفقًا له، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على المزيد من الأطعمة والخضروات والأعشاب والفواكه سهلة الهضم يساعد على تجاوز العاصفة المغناطيسية التي تضرب الأرض.ونصح أيضًا بشرب المزيد من الماء أو شاي الأعشاب لتحسين الدورة الدموية، بحسب موقع "روسيا اليوم".أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، فقد أوصى بالتقليل من استهلاك الملح، لأنه يحبس الماء في الجسم.في المقابل، أوصى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، ببدء يومهم بتناول وجبة فطور كاملة.