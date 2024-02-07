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تحذير طبي من مكونات خطرة في معجون الأسنان

معجون وفرشاة الأسنان
معجون الأسنان يحتوي على مواد مختلفة
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تتفاوت أذواق الناس في شراء معجونات الأسنان، فكل شخص له اختياراته المفضله، وفقًا لعلامة تجارية معينة أو لرائحته المنعشة أو لثمنه الرخيص. اضافة اعلان

مادة التريكلوسان في معجون الأسنان

في كل الأحوال قد يحتوى معجون الأسنان على مواد خطرة، وفقًا لطبيبة الأسنان يوليا رايفسكايا، التي حذرت من أن وجود مادة التريكلوسان في المعجون يجب أن تثير القلق.
وأضافت لصحيفة "جازيتا رو": "هذا مركب اصطناعي، وهو مضاد قوي للجراثيم ومضاد واسع الطيف للفطريات. استخدم في الولايات المتحدة أولا كمبيد للآفات، ثم بدأوا بنشاط يضيفونه إلى المواد الكيميائية المنزلية. واستخدم في بداية القرن الحادي والعشرين، على نطاق واسع في منتجات النظافة الشخصية، مثل الصابون والشامبو وجل الاستحمام ومزيلات العرق ومعاجين الأسنان".
وتابعت: "وتلعب هذه المادة في تركيبة معاجين الأسنان، دور المطهر، الذي يدمر ليس فقط البكتيريا المسببة للأمراض، بل والمفيدة أيضا، الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء البكتيريا في تجويف الفم".
"وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر التريكلوسان، عند إطلاقه في البيئة، مصدرًا للمركبات السامة والمسرطنة. وللعلم توجد اليوم مطهرات أكثر أمانًا في معاجين الأسنان، مثل الكلورهيكسيدين. ولكن يجب أن نعلم أن معاجين الأسنان المحتوية على مواد مطهرة يجب استخدامها وفقًا لوصفة طبيب وخلال فترات معينة"، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن الطبيبة.

مركبات البارابين في معجون الأسنان

وتحتوي معاجين الأسنان في تركيبها أيضا على مركبات البارابين- زيوت طيارة (ميثيل بارابين، إيثيل بارابين، بروبيل بارابين)، التي تستخدم على نطاق واسع كمواد حافظة في الصناعات التجميلية والصيدلانية والغذائية ولها خصائص مطهرة ومضادة للفطريات. وتعمل في معجون الأسنان، كمادة حافظة، وبالتالي تطيل مدة صلاحيته.
وتابعت طبيبة الأسنان شارحة: "من المهم أن نعرف أن البارابين يميل إلى التراكم في الجسم، وهو من مسببات الحساسية القوية ويمكن أن يسبب التهاب الجلد التماسي والتهاب الشفاه".

كبريتات لوريل الصوديوم

ووفقًا لها، يجب الانتباه إلى وجود منشطات سطحية في معجون الأسنان، التي لها خصائص تنظيف وتكوين رغوة.
وأردفت "يضيف المنتجون في أغلب الأحيان، كبريتات لوريل الصوديوم SLS إلى مستحضرات التجميل. وتكون هذه المادة في معجون الأسنان، مسؤولة عن تكوين رغوة سميكة لها خصائص إزالة الروائح الكريهة والتطهير. و يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة على المدى الطويل باستخدام معجون يحتوي على SLS إلى جفاف وتهيج الغشاء المخاطي للفم. لذلك يمنع الأشخاص الذين يعانون من التهاب الفم القلاعي المزمن أو المتكرر من استخدام هذا المعجون لأنه غالبا ما يؤدي إلى تفاقم الحالة".

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