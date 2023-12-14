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تحذير طبي من فقدان الوزن السريع: هذا ما يفعله بالجسم

انقاص الوزن
التغير في الوزن يخل بالنظام الهرموني للجسم
أ أ
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على الرغم من أن الأمر قد يبدو مصادر سعادة للراغبين في إنقاص وزنهم، إلا أن التخلص السريع من الوزن له أضراره على الجسم، وفقًا لطبيب روسي.اضافة اعلان
وشدد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، على ضرورة تناول الطعام في وقته وتجنب الصيام المتقطع. محذرًا من أن فقدان الوزن السريع يسبب خللاً هرمونيًا.

النظام الهرموني

وأشار إلى أن الدراسات في هذا المجال أظهرت أن النظام الهرموني يتحكم بوزن الشخص. لذلك لتجنب اختلال النظام الهرموني من المهم تناول الطعام بصورة منتظمة وتجنب فترات الصيام وتقلبات الوزن المفاجئة.
وأشار إلى أن النظام الهرموني يسعى إلى الحفاظ على وزن ثابت. لكن في حالة انخفاض الوزن بصورة مفاجئة، وارتفاعه ثانية يعتبره الجسم أمرًا طبيعيًا، ما يصبح من الصعب تخفيضه من جديد.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات يتطلب الأمر تدخلاً طبيًا، بالإضافة إلى التغذية الصحيحة، داعيًا إلى ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.

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