السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير طبي من أدوية حرق الدهون: خطرة على الصحة

الوزن الزائد
استخدام أدوية التخسيس له العديد من السلبيات
أ أ

يلجا البعض ممن يعانون من زيادة الوزن والسمنة إلى الاعتماد على أدوية حرق الدهون.
وقالت الدكتورة يلينا بروكوبينكو أخصائية الغدد الصماء، إن المكملات الغذائية الحارقة للدهون تحظى بشعبية كبيرة، لكنها ليست فعالة بنسبة 100 بالمئة وغير مناسبة لجميع الأشخاص.اضافة اعلان
وأضافت لصحيفة "جازيتا رو" الروسية: "قد تختلف مكونات المكملات الغذائية، ومكوناتها الشائعة هي: الكافيين، والشاي الأخضر، ومستخلص حبوب القهوة الخضراء، والكابسيسين (مادة موجودة في أنواع الفلفل الحار)، والفوكوكسانثين، والكارنتين، والتوراين، وأملاح الكروم، وحمض اللينوليك وغيرها. مشيرة إلى أن هذه المكملات يجب ألا تحتوي على أدوية".

إيجابيات وسلبيات

وأشارت الطبيبة إلى أن المكملات الغذائية الحارقة للدهون لها إيجابيات وسلبيات. أي أن البعض يحصل على نتائج إيجابية والبعض الأخر على نتائج سلبية.
وتابعت: "الشيء الرئيس هو معرفة مكونات المكملات الحارقة للدهون وكيف تعمل هذه المواد في جسم الإنسان. وكيفية استخدامها بصورة صحيحة"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم". 
ولفتت إلى أنه "قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في الشهية وزيادة في مستويات الطاقة. تتراوح الآثار الجانبية المحتملة من زيادة التهيج والأرق وزيادة معدل ضربات القلب إلى مشكلات أكثر خطورة مثل تلف الكلى والكبد أو مشكلات في القلب والأوعية الدموية". 

مكونات مكملات التخسيس

وأوضحت أخصائية الغدد الصماء، أنه "غالبًا ما ينظر الناس إلى المكملات الغذائية على أنها طبيعية ويعتقدون أنها أكثر أمانا من الأدوية الموصوفة". 
لكنها قالت إن "مثل هذه المنتجات تحتوي على عدة مكونات مختلفة، وإذا ثبت أن إحدى المواد الموجودة في المكملات الغذائية آمنة، فهذا لا يعني دائما أن المنتج بأكمله آمن. وكلما زاد عدد المواد الموجودة في المكمل الغذائي المعين يصبح من الصعب التنبؤ برد فعل الجسم".
وحذرت الطبيبة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والمراهقين ومن يعاني من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم والقلق من تناول هذه المكملات. 
ونصحت من يعاني من أمراض مزمنة أو يتناول أدوية معينة باستشارة الطبيب قبل اللجوء إلى هذه المكملات.


اقرأ أيضا

ادوية منشطة
10:45 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عادة يومية تعادل تأثير هذه العقاقير عند الرجال

فقر الدم
9:13 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

نزلة برد
8:25 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

كيف تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟.. إليك أهم الاختلافات

أمطار المملكة 15
5:57 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

فوائد مذهلة.. هذا ما تفعله رائحة الأمطار في جهازك المناعي

اقرأ أيضا

بعد بق الفراش.. ظهور فيروس قاتل في فرنسا لأول مرة

العلماء يُطوّرون لقاحًا لعلاج مدمني الكوكايين

استشاري يُحذر من أنفلونزا هذا العام ويُوصي بهذه النصائح للوقاية منها

مادة في منزلك قد تسبب مرضاً خطيراً.. 5 نصائح مهمة للوقاية

استشاري يحذر: 4 أعراض خطيرة للسهر وقلة النوم

كلمات البحث

اقرأ أيضا

تنزيل
9:57 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

الصحة توجه نصيحة مهمة للموظفين لتجنب الاحتراق الوظيفي

الاعشاب-التوابل
8:25 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم

جراحة
7:15 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

إنهاء معاناة مريضة سبعينية بزراعة منظم قلب لا سلكي بجدة

فيتامين د
5:10 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

23 علامة لا تتجاهلها.. أغرب أعراض نقص فيتامين د بالجسم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين