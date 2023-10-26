تحذير طبي من أدوية حرق الدهون: خطرة على الصحة

أ أ

يلجا البعض ممن يعانون من زيادة الوزن والسمنة إلى الاعتماد على أدوية حرق الدهون.

وقالت الدكتورة يلينا بروكوبينكو أخصائية الغدد الصماء، إن المكملات الغذائية الحارقة للدهون تحظى بشعبية كبيرة، لكنها ليست فعالة بنسبة 100 بالمئة وغير مناسبة لجميع الأشخاص. اضافة اعلان

وأضافت لصحيفة "جازيتا رو" الروسية: "قد تختلف مكونات المكملات الغذائية، ومكوناتها الشائعة هي: الكافيين، والشاي الأخضر، ومستخلص حبوب القهوة الخضراء، والكابسيسين (مادة موجودة في أنواع الفلفل الحار)، والفوكوكسانثين، والكارنتين، والتوراين، وأملاح الكروم، وحمض اللينوليك وغيرها. مشيرة إلى أن هذه المكملات يجب ألا تحتوي على أدوية".





إيجابيات وسلبيات



مكونات مكملات التخسيس



وأشارت الطبيبة إلى أن المكملات الغذائية الحارقة للدهون لها إيجابيات وسلبيات. أي أن البعض يحصل على نتائج إيجابية والبعض الأخر على نتائج سلبية.وتابعت: "الشيء الرئيس هو معرفة مكونات المكملات الحارقة للدهون وكيف تعمل هذه المواد في جسم الإنسان. وكيفية استخدامها بصورة صحيحة"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".ولفتت إلى أنه "قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في الشهية وزيادة في مستويات الطاقة. تتراوح الآثار الجانبية المحتملة من زيادة التهيج والأرق وزيادة معدل ضربات القلب إلى مشكلات أكثر خطورة مثل تلف الكلى والكبد أو مشكلات في القلب والأوعية الدموية".وأوضحت أخصائية الغدد الصماء، أنه "غالبًا ما ينظر الناس إلى المكملات الغذائية على أنها طبيعية ويعتقدون أنها أكثر أمانا من الأدوية الموصوفة".لكنها قالت إن "مثل هذه المنتجات تحتوي على عدة مكونات مختلفة، وإذا ثبت أن إحدى المواد الموجودة في المكملات الغذائية آمنة، فهذا لا يعني دائما أن المنتج بأكمله آمن. وكلما زاد عدد المواد الموجودة في المكمل الغذائي المعين يصبح من الصعب التنبؤ برد فعل الجسم".وحذرت الطبيبة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والمراهقين ومن يعاني من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم والقلق من تناول هذه المكملات.ونصحت من يعاني من أمراض مزمنة أو يتناول أدوية معينة باستشارة الطبيب قبل اللجوء إلى هذه المكملات.