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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير طبي للشباب.. 4 مخاطر لاستخدام هرمونات تكوين العضلات

عضلات - هرمونات
استخدام الهرمونات يدمر صحة الشباب
أ أ
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يستخدم العديد من الشباب ما يعرف بـ "الستيرويدات البنائية"، لتعزيز قوتهم وعضلاتهم، والتي تعمل بشكل مماثل لهرمون يفرزه الجسم يسمى التستوستيرون.اضافة اعلان
والستيرويدات البنائية التي يستخدمها الرياضيون غالبًا ما تكون أشكال من هرمون التستوستيرون المصنوع في المختبرات.
ووفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي، فإن للتستوستيرون تأثيرين رئيسين على الجسم، وهما:
-يساعد على بناء العضلات.
-يسبب ظهور صفات ذكورية مثل نمو شعر الوجه وخشونة الصوت.

مخاطر استخدام الشباب للهرمونات المنشطة

وحذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من خطر استخدام الشباب للهرمونات المنشطة لزيادة تكوين العضلات والحصول على جسم مثالي جذّاب.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس"، إن استخدام تلك المنشطات قد يسبب: سرعة الغضب
ارتفاع الكلسترول
الضعف الجنسي
العقم المؤقت أو الدائم.


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