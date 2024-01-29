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تحذير طبي: لا تستخدم مياه الصنبور مطلقًا في 4 حالات

ماء
مياه الصنبور قد تكون غير صالحة لبعض الاستخدامات
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على الرغم من أن مياه الصنبور آمنة للشرب في العديد من الدول، فقد ترغب في التفكير مرتين قبل استخدامها لتنظيف أجزاء معينة من الجسم أو في بعض المنتجات المنزلية.اضافة اعلان
وقالت طبيبة الأسرة المقيمة في الولايات المتحدة، الدكتورة جين كودل، عبر تطبيق "تيك توك"، إن الوضع الأول لتجنب استخدام ماء الصنبور هو شطف الأنف، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

1. لا تستخدمه كغسول للأنف


ووفقًا للدكتورة كودل، فإن مياه الصنبور ليست آمنة للاستخدام كغسول للأنف لأنه لا يتم تصفيتها أو معالجتها بشكل مناسب.
وأضافت: “تحتوي بعض مياه الصنبور في الواقع على مستويات منخفضة من الكائنات الحية التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة محتملة".
لذا، فإنها تنصح باستخدام الماء المقطر أو المعقم أو المغلي مسبقًا، كغسول للأنف.

2. العيون

قالت الدكتورة كودل، إن هناك الكثير من الجراثيم المختلفة في مياه الصنبور التي يمكن أن تسبب التهابات العين، وبعضها سيئ للغاية.
وحذرت الطبيبة من استخدام ماء الصنبور في تنظيف العدسات اللاصقة، ناصحة بدلاً من ذلك بتنظيفها وشطفها وتطهيرها باستخدام محاليل معقمة مصنوعة تجاريًا قبل وضعها في عينيك.
وتابعت الطبيبة محذرة: "لا تستخدم ماء الصنبور أو المحاليل المنزلية أو أي شيء من هذا القبيل لتطهير أو تخزين العدسات اللاصقة".

3. جهاز سي باب


حذر الدكتور كودل من أن مياه الصنبور لا تحتوي على بكتيريا فحسب، بل قد تحتوي على معادن يمكن أن تسبب تراكمًا أو تقشرًا على جهاز (سي باب).
ويستخدم جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر كعلاج شائع لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، ويستخدم خرطومًا متصلاً بقناع أو قطعة أنف لتوفير اتصال وضغط هواء ثابت للمساعدت على التنفس أثناء النوم.
قالت الدكتورة كودل: "لذلك، مع جهاز (سي باب)، فإن الماء المقطر هو الخيار الأفضل".

4. أجهزة الترطيب 

أجهزة الترطيب هي أجهزة تضيف الرطوبة إلى الهواء لمنع الجفاف الذي يمكن أن يسبب تهيجًا في أجزاء كثيرة من الجسم.
وقال الدكتور كودل: "اتبع التعليمات الموجودة على العلبة، لكن الماء المقطر بشكل عام هو الأفضل".

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