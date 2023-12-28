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تحذير طبي: الحصبة يمكن أن تتسلل إلى أدمغة الأطفال وتقتلهم بعد سنوات

الحصبة
ارتفاع معدلات الإصابة بالحصبة
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حذر خبراء من أن الحصبة يمكن أن تتسلل إلى الدماغ وتقتل الأطفال بعد عدة سنوات من الإصابة، معربين عن مخاوفهم من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الدماغ القاتلة بسبب انخفاض معدلات التطعيم.اضافة اعلان

التهاب الدماغ الشامل المصلب تحت الحاد

وكان التهاب الدماغ الشامل المصلب تحت الحاد (SSPE) يعتبر نادرًا للغاية - حيث يصيب طفلًا واحدًا فقط من بين كل 100 ألف طفل مصاب بالحصبة.
وكاد المرض الخطير أن يختفي مع الحصول على التطعيمات، لكن حالات الإصابة بالحصبة وصلت حاليًا إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، بسبب عزوف الآباء عن تطعيم أطفالهم.
وقالت إيريس يوسف، مرشحة الدكتوراه في كلية الدراسات العليا في "مايو كلينك": "نعتقد أن حالات SSPE سترتفع مرة أخرى أيضًا. هذا أمر محزن لأنه يمكن الوقاية من هذا المرض الرهيب عن طريق التطعيم".

لقاح MMR للحصبة

ووفقًا للأطباء، فإن لقاح MMR هو الضمان الوحيد ضد المرض النادر.
وتسبب الحصبة عادة الحمى وسيلان الأنف والسعال واحمرار العينين والتهاب الحلق والطفح الجلدي المميز - وعادة ما يختفي الفيروس في غضون أسبوعين.
ومع ذلك، في حالات نادرة، ينتشر إلى الدماغ، حيث يمكن أن يظل خاملًا لسنوات - وأحيانًا حتى لعقود.
ويسبب المرض فقدان الذاكرة، وتغيرات المزاج، والحركات اللاإرادية، وتشنجات العضلات، والعمى العرضي.
وفي نهاية المطاف، قد يدخل المرضى في غيبوبة أو يدخلون في حالة إنباتية مستمرة - والموت أمر لا مفر منه نتيجة للحمى، أو قصور القلب، أو عدم قدرة الدماغ على التحكم في الأعضاء الحيوية.


فيروس الحصبة

وكجزء من دراسة جديدة حول الفيروس، نظر علماء "مايو كلينك" في دماغ شخص مات بسبب مرض (SSPE) بعد عدة سنوات من إصابته بالحصبة.
وقالوا في مجلة "بلوس باثوجين"، إن فيروس الحصبة يتغير بطرق خطيرة بمجرد أن يتسلل إلى الدماغ.
وقال المؤلف الدكتور روبرتو كاتانيو: "توفر دراستنا بيانات مقنعة توضح كيفية تحور الحمض النووي الريبي الفيروسي وانتشاره في جميع أنحاء العضو البشري - الدماغ، في هذه الحالة".
وأضاف: "ستساعد اكتشافاتنا في دراسة وفهم كيفية استمرار الفيروسات الأخرى وتكيفها مع الدماغ البشري، مما يسبب المرض. هذه المعرفة قد تسهل إنتاج أدوية فعالة مضادة للفيروسات".

جرعات لقاح الحصبة 

يتم تقديم الجرعة الأولى من لقاح الحصبة لجميع الأطفال في عمر السنة الأولى، والجرعة الثانية في سن الثالثة - ولكن يمكن  تعويض الجرعات الفائتة في أي عمر.
وقالت البروفيسور هيلين بيدفورد، خبيرة الصحة العامة للأطفال في جامعة كوليدج لندن، لصحيفة "ذا صن": "لم يفت الأوان بعد للحصول على التطعيم. تأكد من مراجعة كتاب التطعيم الأحمر الخاص بطفلك، ولكن إذا لم تتمكن من العثور عليه، أو لم يكن لديه سجل، فاتصل بطبيبك للتحقق".

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