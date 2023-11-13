الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير: سلالات كورونا الجديدة أكثر خطورة وقابليةً للانتشار

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
فيروس كوفيد
أ أ

مع ظهور سلالتين جديدتين لفيروس كورونا، حذر الدكتور كريس بابادوبولوس، المحاضر الرئيس في الصحة العامة بجامعة بيدفوردشير من أن المتحورات الجديدة قد تكون أكثر خطورة أو قابلة للانتقال.اضافة اعلان
وتعد سلالة (HV.1) هي السلالة السائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أما السلالة الأخرى (JN.1)، فهي سليلة بيرولا، وقد ظهرت في بريطانيا والولايات المتحدة وأيسلندا والبرتغال وإسبانيا.

متحور (HV.1)

وصرح الدكتور بابادوبولوس، لصحيفة "إكسبريس" بأن متحور (HV.1) يبدو "أكثر قابلية للانتقال"، لكنه لم يُظهر القدرة على التهرب من حماية اللقاح أو التسبب في حالات أكثر خطورة من المرض.
ومع ذلك، أوضح الدكتور برونو سيلفستر لوبيز، المحاضر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة تيسايد، أن هاتين السلالتين قد لا تكونا آخر المتغيرات التي يمكن أن تظهر.
وأضاف أن سلالات معينة قد تصبح سائدة في بلدان أو مناطق معينة بمرور الوقت، داعيًا إلى "ضرورة مراقبة الوضع عن كثب في الأشهر المقبلة وأن نكون على دراية به".
وحذر الدكتور لوبيز أيضًا من احتمال ظهور سلالة جديدة يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا، أو معدل انتقال أعلى .
وقال: “ستحاول الكائنات الحية الدقيقة أو الفيروسات دائمًا التكيف مع الضغوط البيئية المتزايدة. إذا كانت قادرة على التطور، فإنها سوف تفعل ذلك من أجل البقاء والتسبب في المرض".
وأضاف: "إذا ظهرت مخاوف تتعلق بالصحة العامة، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعالجة سلالة سريعة التطور وقابلة للانتقال بشدة ويمكن أن تسبب عدوى شديدة".

أعراض سلالات كوفيد الجديدة

كشف الدكتور لوبيز عن أعراض السلالات الجديدة، وتشمل: 
التهابات الجهاز التنفسي العلوي 
العطس 
آلام الجسم 
الاحتقان وانسداد الأنف 
إلى جانب الأعراض الكلاسيكية لكوفيد.
ويسبب متحور "البيرولا" علامات غير عادية مثل تهيج العين والطفح الجلدي والإسهال.
علاوة على ذلك، قال الدكتور نيجات عارف، إن التعب يبدو أنه يلعب "دورًا كبيرًا" في متحور أوميكرون.

اقرأ أيضا

التهاب المفاصل
3:17 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

فوائدها مذهلة.. 5 أطعمة لا غنى عنها لمرضى التهاب المفاصل في الشتاء

السكري
1:45 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

5 تعديلات غذائية تساعدك على تجنب مخاطر الإصابة بالسكري

الفراولة
9:52 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

فوائد مذهلة للفراولة.. تحمي من الخرف والاكتئاب

خفض ضغط الدم
6:20 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

يحمي من أمراض قاتلة.. كيف تخفض ضغط الدم بدون أدوية وبحيلة بسيطة؟

اقرأ أيضا

أطعمة تجدد خلايا الجسم وتعزز المناعة

دراسة: أعراض "غير نمطية" لمشكلات وأمراض القلب

لصحتك في الشتاء.. أفضل طعام يحتوي على فيتامين (د)

استشاري يُحذر من شرب زيت الزيتون: خطر كبير

7 فوائد مذهلة.. المشي يحميك من أمراض جسدية ونفسية خطيرة

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الزكام
4:10 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وصفة منزلية لا تُصدّق لعلاج نزلات البرد أثناء النوم!

الالتهاب الرئوي
4:02 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"سعود الطبية" تعلن عن 5 خطوات للحماية من الالتهاب الرئوي

فنجان القهوة
2:30 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

لماذا قد تشعرك القهوة بالتعب؟ 3 أسباب تعرف عليها

الصداع
11:15 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

7 أسباب للمعاناة من الصداع الصباحي.. تعرف على أخطرها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

توثيق العقود
3:30 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد" لمنشآت القطاع الخاص بخصوص عقود العاملين

قطعة-ارض-سكني
2:05 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. "سكني" يتيح أكثر من 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة

أخبار السعودية
1:03 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية: وظائف من "STC" براتب 5 آلاف ريال وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

الدعم السكني سكني
12:21 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

توضيح عاجل بخصوص منح الدعم السكني للأرامل

الضمان الاجتماعي المطور
11:10 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من "الموارد" بشأن منح دراسية مُقدَّمة من الضمان الاجتماعي

رخص-عمل-930x620
11:12 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي