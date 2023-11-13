تحذير: سلالات كورونا الجديدة أكثر خطورة وقابليةً للانتشار

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مع ظهور سلالتين جديدتين لفيروس كورونا، حذر الدكتور كريس بابادوبولوس، المحاضر الرئيس في الصحة العامة بجامعة بيدفوردشير من أن المتحورات الجديدة قد تكون أكثر خطورة أو قابلة للانتقال. اضافة اعلان

وتعد سلالة (HV.1) هي السلالة السائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أما السلالة الأخرى (JN.1)، فهي سليلة بيرولا، وقد ظهرت في بريطانيا والولايات المتحدة وأيسلندا والبرتغال وإسبانيا.





متحور (HV.1)



أعراض سلالات كوفيد الجديدة



وصرح الدكتور بابادوبولوس، لصحيفة "إكسبريس" بأن متحور (HV.1) يبدو "أكثر قابلية للانتقال"، لكنه لم يُظهر القدرة على التهرب من حماية اللقاح أو التسبب في حالات أكثر خطورة من المرض.ومع ذلك، أوضح الدكتور برونو سيلفستر لوبيز، المحاضر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة تيسايد، أن هاتين السلالتين قد لا تكونا آخر المتغيرات التي يمكن أن تظهر.وأضاف أن سلالات معينة قد تصبح سائدة في بلدان أو مناطق معينة بمرور الوقت، داعيًا إلى "ضرورة مراقبة الوضع عن كثب في الأشهر المقبلة وأن نكون على دراية به".وحذر الدكتور لوبيز أيضًا من احتمال ظهور سلالة جديدة يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا، أو معدل انتقال أعلى .وقال: “ستحاول الكائنات الحية الدقيقة أو الفيروسات دائمًا التكيف مع الضغوط البيئية المتزايدة. إذا كانت قادرة على التطور، فإنها سوف تفعل ذلك من أجل البقاء والتسبب في المرض".وأضاف: "إذا ظهرت مخاوف تتعلق بالصحة العامة، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعالجة سلالة سريعة التطور وقابلة للانتقال بشدة ويمكن أن تسبب عدوى شديدة".كشف الدكتور لوبيز عن أعراض السلالات الجديدة، وتشمل:التهابات الجهاز التنفسي العلويالعطسآلام الجسمالاحتقان وانسداد الأنفإلى جانب الأعراض الكلاسيكية لكوفيد.ويسبب متحور "البيرولا" علامات غير عادية مثل تهيج العين والطفح الجلدي والإسهال.علاوة على ذلك، قال الدكتور نيجات عارف، إن التعب يبدو أنه يلعب "دورًا كبيرًا" في متحور أوميكرون.