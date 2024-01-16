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تحذير.. الفيروس المخلوي التنفسي يخترق الخلايا العصبية للأطفال

الفيروس المخلوي التنفسي
الفيروس المخلوي التنفسي
أ أ
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أكد بحث جديد، على أن الفيروس المخلوي التنفسي، الذي كان يُعتقد أنه يصيب الجهاز التنفسي فقط، والشائع للغاية لدى الأطفال الصغار، يمكنه أيضًا اختراق الخلايا العصبية مباشرة.اضافة اعلان

الفيروس المخلوي التنفسي يصيب جهاز الأطفال العصبي

ويؤدي الفيروس إلى التهاب مفرط وربما يؤدي إلى تلف الأعصاب، حيث تؤكد نتائج الآثار المحتملة طويلة المدى للفيروس المخلوي التنفسي وتسلط الضوء على أهمية التدابير الوقائية.

الفيروس التنفسي يصيب 90% من الأطفال في أول عامين

يصيب الفيروس المخلوي التنفسي، ما يصل إلى 90% من الأطفال في أول عامين من العمر، وهو شديد العدوى، ويسبب أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد.
ويعد الفايروس سببًا مهمًا لمرض الجهاز التنفسي الحاد لدى كبار السن، خصوصًا عند الضعفاء أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة.

تأثير الفيروس التنفسي على كبار السن

ويؤثر الفيروس بشدة على كبار السن عندما يدخل الجسم عبر الجهاز التنفسي العلوي.
وكان يُعتقد أن الفيروس المخلوي التنفسي يؤثر فقط على الجهاز التنفسي، لكن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر إلى الأنسجة غير التنفسية، خصوصًا الجهاز العصبي، مما يعطل وظيفته.

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