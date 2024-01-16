تحذير.. الفيروس المخلوي التنفسي يخترق الخلايا العصبية للأطفال

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أكد بحث جديد، على أن الفيروس المخلوي التنفسي، الذي كان يُعتقد أنه يصيب
الجهاز التنفسي فقط، والشائع للغاية لدى الأطفال الصغار، يمكنه أيضًا اختراق
الخلايا العصبية مباشرة.
الفيروس المخلوي التنفسي يصيب جهاز الأطفال العصبيويؤدي الفيروس إلى التهاب مفرط وربما يؤدي إلى تلف الأعصاب، حيث تؤكد نتائج
الآثار المحتملة طويلة المدى للفيروس المخلوي التنفسي وتسلط الضوء على أهمية
التدابير الوقائية.
الفيروس التنفسي يصيب 90% من الأطفال في أول عامينيصيب الفيروس المخلوي التنفسي، ما يصل إلى 90% من الأطفال في أول عامين من
العمر، وهو شديد العدوى، ويسبب أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد.
ويعد الفايروس سببًا مهمًا لمرض الجهاز التنفسي الحاد لدى كبار السن، خصوصًا عند الضعفاء أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة.
تأثير الفيروس التنفسي على كبار السنويؤثر الفيروس بشدة على كبار السن عندما يدخل الجسم عبر الجهاز التنفسي
العلوي.
وكان يُعتقد أن الفيروس المخلوي التنفسي يؤثر فقط على الجهاز التنفسي، لكن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر إلى الأنسجة غير التنفسية، خصوصًا الجهاز العصبي، مما يعطل وظيفته.