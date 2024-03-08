تحذير: الصيام دون اتباع تعليمات الطبيب قد يؤدي لمضاعفات خطرة

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خلال شهر رمضان تطرأ تغييرات في مواعيد تناول الأدوية للمرضى الصائمين، وكذلك تبرز أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب لتجنب تفاقم المرض أو حدوث طارئ لا قدر الله.





مضاعفات خطرة لعدم الامتثال لتعليمات الطبيب



زيارة الطبيب قبل شهر رمضان





الصيام وعدم اتباع تعليمات الطبيب قد تؤدي لمضاعفات خطرة.. وزيارة الطبيب لتغيير أوقات الجرعات خطوة ضرورية قبل رمضان pic.twitter.com/K0OILRnzcL #الإخبارية فيديو | الصيدلي الإكلينيكي في مدينة الملك سعود الطبية د. فارس المطيري:الصيام وعدم اتباع تعليمات الطبيب قد تؤدي لمضاعفات خطرة.. وزيارة الطبيب لتغيير أوقات الجرعات خطوة ضرورية قبل رمضان #برنامج_120 March 8, 2024

وحذر الصيدلي الإكلينيكي في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور فارس المطيري من الصيام دون اتباع تعليمات الطبيب، قائلاً في مقابلة مع فضائية "الإخبارية"، إن ذلك قد يؤدي لمضاعفات خطرة.وذكر أنه على سبيل المثال، يمكن أن يتعرض مرض السكري لهبوط حاد في السكر، سواء في الشارع أو مكان العمل دون أن يكون بجانبه أحد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات، يمكن تفاديها إذا تم الامتثال لتعليمات الطبيب المعالج.كذلك أشار إلى أن المرضى الذين يحصلون على أدوية بعد تعرضهم للذبحات الصدرية مؤخرًا عليهم مراجعة الطبيب المعالج، محذرًا من أن المريض يعرض حياته للخطر إذا صام دون اتباع تعليمات الطبيب.وشدد على أن من الأشياء الأساسية قبل حلول شهر رمضان زيارة الطبيب لمساعدة المريض وتجنب تفاقم المرض أو المضاعفات لا قدر الله، مؤكدًا أن تغيير أوقات جرعات الأدوية الخاصة بالمرضى أثناء الصيام يعد خطوة رئيسة.