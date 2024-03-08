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تحذير: الصيام دون اتباع تعليمات الطبيب قد يؤدي لمضاعفات خطرة

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خلال شهر رمضان تطرأ تغييرات في مواعيد تناول الأدوية للمرضى الصائمين، وكذلك تبرز أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب لتجنب تفاقم المرض أو حدوث طارئ لا قدر الله.اضافة اعلان

مضاعفات خطرة لعدم الامتثال لتعليمات الطبيب

وحذر الصيدلي الإكلينيكي في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور فارس المطيري من الصيام دون اتباع تعليمات الطبيب، قائلاً في مقابلة مع فضائية "الإخبارية"، إن ذلك قد يؤدي لمضاعفات خطرة.
وذكر أنه على سبيل المثال، يمكن أن يتعرض مرض السكري لهبوط حاد في السكر، سواء في الشارع أو مكان العمل دون أن يكون بجانبه أحد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات، يمكن تفاديها إذا تم الامتثال لتعليمات الطبيب المعالج.
كذلك أشار إلى أن المرضى الذين يحصلون على أدوية بعد تعرضهم للذبحات الصدرية مؤخرًا عليهم مراجعة الطبيب المعالج، محذرًا من أن المريض يعرض حياته للخطر إذا صام دون اتباع تعليمات الطبيب.

زيارة الطبيب  قبل شهر رمضان

وشدد على أن من الأشياء الأساسية قبل حلول شهر رمضان زيارة الطبيب لمساعدة المريض وتجنب تفاقم المرض أو المضاعفات لا قدر الله، مؤكدًا أن تغيير أوقات جرعات الأدوية الخاصة بالمرضى أثناء الصيام يعد خطوة رئيسة. 

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