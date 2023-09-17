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تحذير: استعمال "القصدير" في الطبخ يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

الهيئة العامة للغذاء والدواء
هيئة الغذاء والدواء
أ أ
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حذرت هيئة الغذاء والدواء من مخاطر استخدام رقائق الألمنيوم "القصدير" في الطبخ أو تسخين الأغذية.
وقالت في مقطع فيديو ردًا على أحد المتابعين حول استخدام القصدير لحفظ وجبات "البخاري" الساخنة، إن استخدام رقائق الألمنيوم "القصدير" في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألمنيوم للطعام.. وهي ليست مُعدة لطهي الأغذية أو تسخينها.اضافة اعلان

مخاطر استعمال القصدير في الطبخ 

وقال اختصاصي التغذية، إبراهيم العريفي في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن استعمال "القصدير" في الطبخ يزيد من فرصة هجرة عنصر "الألمنيوم" إلى الطعام، وقد يسبب الإصابة بالزهايمر.  
وأشار إلى أن الأبحاث حذر من هجرة القصدير إلى الطعام، لافتًا إلى أنها موجودة في كل بيت، وولها طبقتان طبقة باهتة مواجهة للحرارة، وطبقة خارجية لامعة.
وأوضح أن هجرة القصدير إلى الطعام قد يؤدي تراكمها على المدى البعيد إلى الإصابة بالزهايمر، وكذا الألومنيوم.

لا بديل لورق القصدير حتى الآن

وأشار إلى أنه لايوجد بديل لورق القصدير حتى الآن، لافتًا إلى أنه في بعض دول جنوب شرق آسيا قد يتم تغبيف بعض الأطعمة بورق الموز، أو الأشياء الطبيعية.



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