تحذير: ارتداء هذه الملابس أثناء النوم يضر بصحتك

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حذرت الدكتورة ديبورا لي، الخبيرة الصحية، من ارتداء بعض الملابس أثناء النوم لتجنب الإضرار بالصحة.





ارتداء الجوارب



الملابس الداخلية



البيجامة الضيقة



وقالت لصحيفة "ديلي إكسبريس": "ارتداء الجوارب أثناء النوم، خاصة أنك ستبقى فيها لفترة طويلة من الزمن، قد يقلل من الدورة الدموية خاصة عندما تكون ضيقة للغاية".وأضاف: "أفضل شيء يمكنك فعله هو التأكد من أن بيجاماتك، أو أي شيء تنام عليه، غير مدس بين الجوارب، مما يجعلها أكثر إحكامًا. والخيار الآخر هو ارتداء جوارب بمقاس أكبر من المعتاد، بالتأكيد وضمان استمرار الدورة الدموية كالمعتاد".ويمكن أن تحمل الجوارب أيضًا بكتيريا مثل الإشريكية القولونية، لذا فإنها تحذر من الذهاب إلى السرير بنفس الجوارب التي ترتديها طوال اليوم، لأنه من المرجح أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.قالت الخبيرة الصحية: "ليس هناك سبب لارتداء الملابس الداخلية عند النوم"، لأنها "لا يمكن أن تكون غير مريحة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الرطوبة، مما يزيد من فرصة نمو البكتيريا والالتهابات".ووفقًا لها، فإنه "على غرار حالة الجوارب، يمكن للملابس الضيقة أن تحد من الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يؤدي إلى نوم أسوأ أثناء الليل، وعدم الراحة التي قد توقظك".وتابعت: "كلما كانت الملابس ضيقة، قلت احتمالية قدرتك على التحرك أثناء نومك، مما يعني أنك قد لا تتمكن من الشعور بالراحة أثناء غفوتك".وأثناء النوم، من المفترض أن ترتفع درجة الحرارة بشكل طبيعي وقد يؤدي ارتداء ملابس النوم إلى رفع درجة حرارة الجسم.ونصحت لي: "إذا كنت ترتدي البيجامة، فتجنب الصوف واختر شيئًا من القطن بدلاً من ذلك".