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تحديث "أبل" العاجل يدمر بطارية آيفون.. إليك الحل

آيفون 15
هواتف آيفون
أ أ

صدرت شركة "أبل"، تحديثًا أمنيًا عاجلاً iOS 17.1  يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان.
وبينما سارع العديد من مستخدمي "آيفون" إلى تثبيت التحديث، فإن هناك تقارير تزعم أن التحديث يدمر عمر البطارية، حيث يؤدي إلى استنزاف الشحن في غضون ساعات.اضافة اعلان

خطوات عند تضاؤل عمر البطارية

وكشف خبراء عن الخطوات التي يجب اتباعها عند تنزيل التحديث إذا ما لاحظ المستخدم تضاؤل عمر البطارية. 
وأوضح أدريان كينجسلي هيوز، الباحث في موقع (ZDNet)، أن "تثبيت نظام تشغيل جديد على جهاز آيفون يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، من الفهرسة إلى إعادة معايرة البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام".
وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "لا يؤدي هذا إلى استهلاك الطاقة فحسب، بل إن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطي انطباعًا بأن البطارية تستنزف بسرعة أكبر، في حين أنها ليست كذلك في الواقع".
وتابع: "أضف إلى هذا العامل المزدوج المتمثل في حدوث الكثير من تحديثات التطبيقات بعد إصدار جديد، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الجديدة المتاحة التي قد تضع المزيد من الاستنزاف على الهاتف القديم". 

التحقق من صحة البطارية

وفي حال ما إذا كنت قلقًا بشأن بطارية آيفون الخاص بك، وقد مرت بضعة أيام منذ أن قمت بالتحديث إلى iOS 17.1، ينصح كينجسلي هيوز بالتحقق من صحة البطارية.
وأضاف: "إذا ذهبت إلى الإعدادات > البطارية > صحة البطارية وكانت الرسالة هي أن ذلك جيد لقدرة الأداء القصوى، فإما أن الأمر مجرد أشياء عادية تحدث، أو خطأ ما".

أسباب أمنية

وعلى الرغم من أن مشكلات البطارية قد تؤدي إلى إحباط المستخدمين، إلا أن شركة "أبل" تحث مستخدمي "آيفون" على تنزيل التحديث لأسباب أمنية. 
وأوضحت: "يقدم هذا التحديث إمكانية استمرار عمليات نقل "آير دروب" عبر الإنترنت عندما تخرج من نطاق آير دروب". 
وأشارت إلى أنه "يتضمن هذا الإصدار أيضًا تحسينات على ستاند باي وآبل ميوزيك، بالإضافة إلى ميزات أخرى وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز آيفون الخاص بك".

يعالج مستويات الإشعاع في آيفون 12

ويعالج التحديث أيضًا المخاوف بشأن مستويات الإشعاع التي ينتجها آيفون 12.
وفي الشهر الماضي، أُمرت شركة التكنولوجيا العملاقة بالتوقف عن بيع آيفون 12 في فرنسا بعد أن أظهرت الاختبارات أن النموذج أنتج مستويات إشعاع أعلى من عتبة الأمان في الاتحاد الأوروبي.
وطُلب من شركة أبل أيضًا إصلاح الهواتف الذكية الموجودة عبر التحديث أو استدعاء أجهزة آيفون التي تم بيعه في البلاد. 
وقلل جان نويل بارو، وزير التكنولوجيا الرقمية الفرنسي، من المخاوف من أن مستويات الإشعاع المكتشفة كانت تشكل خطر الإصابة بالسرطان، لكن الإعلان أعاد إشعال الجدل حول سلامة استخدام الهاتف المحمول.
وأوضحت "أبل": "يتضمن iOS 17.1 تحديثًا لجهاز آيفون 12 للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب بروتوكول الاختبار المحدد هذا الذي يتطلب طاقة أقل عندما يكون خارج الجسم على سطح ثابت". 
وأشارت إلى أنه "لن يقوم آيفون 12 بزيادة الطاقة المسموح بها بعد الآن عند اكتشاف حالة الخروج من الجسم، على سبيل المثال أثناء الجلوس على الطاولة". 

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