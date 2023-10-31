تحالف استراتيجي.. إطلاق شركة وطنية لشبكة محطات الطرود

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على هامش مؤتمر الصحة
العالمي، وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" وشركة مجموعة
"أبانا"، وشركة "بروسيد " للخدمات اللوجستية والتابعة لشركة
الدواء للخدمات الطبية، اتفاقية شراكة لإطلاق "الشركة الوطنية لشبكة محطات
الطرود".
وتم التوقيع بحضور رئيس البريد السعودي "سبل" المهندس آنف أبانمي،
وقام بتوقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سبل" الدكتور فادي
البحيران، والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة "أبانا" عمرو العمرو، ونائب
الرئيس التنفيذي لشركة الدواء فهد الفراج.
وقعا الاتفاقية شركة "سبل"
ومجموعة "أبانا"
وتهدف هذه الشراكة
الإستراتيجية إلى المساهمة في تطوير جودة عمليات التوصيل بالمملكة، والتوسع في تقديم
خيارات متعددة لزيادة رضا العملاء من خلال خدمات الميل الأخير.
تطوير جودة عمليات التوصيل
يذكر أن الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود " Parcelat" ستقدم خدمات تسليم واستلام الطرود بشكل مريح
وآمن من خلال استخدام شبكة محطات طرود مدعومة بأحدث التقنيات.
خدمات تسليم واستلام الطرود
وتعمل على إنشاء شبكة محطات طرود للاستخدام من قبل شركات التوصيل العالمية والمحلية لتكون نقاط استلام وتسليم مؤتمتة لخدمة عملائها.