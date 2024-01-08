تجنب هذا المشروب وإلا ستُصاب بمرض لا علاج له!

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حذر عالم أعصاب من مشروب شهير قال إنه يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، النوع الأكثر شيوعًا من الخرف.





صودا الدايت تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر اضافة اعلان



أضرار الأسبارتام



وقال روبرت دبليو بي لوف، المتخصص في المساعدة على الوقاية من مرض الزهايمر عبر تطبيق "إنستجرام"، إن شرب صودا الدايت يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.وترتبط الصودا الدايت، وهي بديل شائع للمشروبات الغازية العادية المحلاة بالسكر، بالكثير من الآثار السلبية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".قال لوف: "يعتقد الناس أن هذا بديل صحي، لكنه سيء حقًا. لذلك، يتم تحلية معظم المشروبات الغازية الخاصة بالحمية بما يسمى الأسبارتام. الأسبارتام ليس جيدًا لبكتيريا الأمعاء ويرتبط الأسبارتام بالكثير من الآثار الجانبية السلبية بما في ذلك السرطان في الحيوانات.وأوضح عالم الأعصاب أن الأبحاث تشير إلى أن تناول الأسبارتام، وتحديدًا الصودا الدايت، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.ومما يثير القلق أن ارتفاع مستويات السكر في الدم "ضارة للغاية" للدماغ، بحسب تحذيره.وأضاف لوف: “أي شيء يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ويمكن للصودا الدايت أن تفعل ذلك بالتأكيد".يشار إلى أن أنه لا يوجد علاج في الوقت الراهن لمرض الزهايمر. وفي المراحل المتقدمة، يؤدي التدهور الشديد في وظائف الدماغ إلى الجفاف أو سوء التغذية أو العدوى. ويمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى الوفاة.