تجنب مصيره.. هذا ما فعلته مشروبات الطاقة في شاب بعد 12 عامًا من إدمانها

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نقل شاب من أيرلندا الشمالية إلى المستشفى بعد أن أدت مشروبات الطاقة - التي يدمن على تناولها منذ 12 عامًا- إلى "تآكل" بطانة معدته.





إدمان مشروبات الطاقة



تآكل بطانة المعدة



ارتفاع مستويات الكافيين



وبدأ جيمس ماكان، (23 عامًا)، في تناول مشروبات الطاقة عندما كان في الحادية عشرة من عمره في بداية دراسته الثانوية.وقال إن "جميع رفاقه كانوا يشربونها" في ذلك الوقت، لكن بالنسبة له، تحولت هذه العادة إلى "كابوس".خلال فترة دراسته في الثانوية، كان يتناول أربع علب من مشروبات الطاقة يوميًا، وكانت تحل محل الوجبات.وأدى النظام الغذائي السيئ لجيمس إلى انخفاض وزنه إلى 38 كيلو فقط في سن 18 عامًا.وانتهى الأمر بإدخال المراهق إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة، الأمر الذي يعزوه الأطباء إلى إفراطه في تناول لمشروبات الطاقة وعاداته الغذائية السيئة.وقال ماكان لشبكة "سكاي نيوز": "مع ضغط الامتحانات، كنت أضخ مشروبات الطاقة هذه إلى نفسي وتم إدخالي بالفعل إلى المستشفى".وأضاف: "اتضح أنني كنت أعاني من حالة تسمى التهاب المعدة، وهي عبارة عن تآكل بطانة المعدة. "كنت أشعر بتشنجات لا تصدق، وأتألم من الألم".وتابع: "تستمر هذه الآلام لمدة 20 دقيقة على الأقل، ويمكن أن تحدث في أي وقت. أنا لست عادةً شخصًا يبكي. لكن هذه الآلام بالتأكيد جعلتني أبكي من أجل إيقاف الألم".ومما زاد الطين بلة، أن ارتفاع مستويات الكافيين في المشروبات أدى إلى معاناته من صعوبة النوم.وتم إدخاله إلى المستشفى في ديسمبر 2017، حيث مكث لمدة أسبوع وعاد عدة مرات.وأوصى الأطباء بأن يتناول مشروبات خاصة ذات سعرات حرارية عالية لمساعدته على اكتساب بعض الوزن.في هذه المرحلة، كان الشاب مريضًا جدًا لدرجة أنه اضطر إلى ترك الكلية.والآن، توقف عن شرب المشروبات تمامًا وتخرج منذ ذلك الحين في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول جون موريس.لكنه يحذر الشباب الآخرين من تجربته. وقال: "الناس لا يفهمون مدى سهولة الإدمان. لا يهم نوع الأشياء التي يضعونها في أجسادهم والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها عليهم".