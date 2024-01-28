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تجمع الرياض: "عيادة الكسور" خدمة لعلاج المريض في المنزل دون الذهاب للطوارئ

هشاشة العظام
عيادة الكسور خدمة علاجية جديدة
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كشف قائد مسار الرعاية العاجلة بتجمع الرياض، الدكتور يوسف العواد عن خدمة علاجية جديدة في المنزل لاتستدعي ذهاب المريض للطوارئ.اضافة اعلان

عيادة الكسور

وقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": اليوم لدينا خدمة نوعية جديدة من مراكز الرعاية العاجلة، هي عيادة الكسور".
وأشار إلى أن "أي مريض يستدعي وضع جبيرة له يتم وضعها له بعد تدريب كامل لجميع الممارسين الصحيين في مراكز الرعاية العاجلة والممتدة والأولية، ومن ثم لاحاجة لانتقال المريض من الحي السكني في وقت الإصابة إلى للطوارئ".
ولفت العواد إلى أنه يتم إعطاء موعد للمريض مع طبيب العظام في العيادات الخارجية بعد أسبوع أو عشرة أيام من وضع الجبيرة له.

17 مركزًا يعمل على مدار 24 ساعة 

وأوضح أن "هناك 17 مركزًا على مدار 24 ساعة وبعضها على مدار 16 ساعة في داخل وخارج مدينة الرياض لعلاج جميع الحالات التي لاتستدعي العلاج بالمستشفيات".
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى توعية المرضى من جانب، ورضاهم من جانب آخر، وكذلك ثقتهم في القطاع الصحي والخدمة المقدمة لهم.

 

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