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تجارب حية.. زيادة الوزن لا تمنع أصحابها من التمتع باللياقة البدنية

اللياقة
زيادة الوزن واللياقة البدنية
أ أ
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انتقد باحثون فكرة النحافة كعلامة على الصحة، مشيرين إلى رجال ونساء في منتصف العمر في المملكة المتحدة اللاتي يعانين من السمنة المفرطة، وفقا لمؤشر كتلة الجسم، ويتمتعن بلياقة بدنية بالفعل.اضافة اعلان


10% من الرجال يعانون السمنة ولديهم لياقة جيدة

وقال الباحثون إن هذه المجموعة، إلى جانب 10% من الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة في بريطانيا، يندرجون ضمن فئة "اللياقة البدنية مع زيادة الوزن"، مما يعني أنهم لا يعانون من أي ظروف مرتبطة بالوزن.
لقد انتشرت موجة من المؤثرين في مجال اللياقة البدنية الذين يعانون من زيادة الوزن منذ فترة طويلة فكرة مفادها أن كونك أكبر حجمًا لا يمنعك من أن تكون لائقًا وصحيًا مثل أولئك الأصغر حجمًا.


مؤشر كتلة الجسم لا يعمل مقياس للصحة

وأخبر رواد صالة الألعاب الرياضية ذوي الحجم الزائد MailOnline أن مؤشر كتلة الجسم لا يعمل كمقياس للصحة للجميع وأن الأشخاص يمكن أن يصابوا بالسمنة بينما يتمتعون "بحياة صحية ونشطة".
 وأبدت كاتبة مقيمة في لندن، لديها مؤشر كتلة الجسم "السمنة" لكنها لا تعتقد أن أوزانها تمنعها من اللياقة البدنية.


مؤثرات يحكين تجربتهن

وتقول ميرنا فاليريو التي تصف نفسها بأنها "سمينة" لمتابعيها البالغ عددهم 160 ألفًا على Instagram، إن مؤشر كتلة الجسم "غير موثوق به" وأنه "يبدأ فقط في سرد القصة المحتملة حول المكان الذي يمكن أن تكون فيه صحة الشخص".
أما المؤثرة ذات الوزن الزائد Alexia ، والتي لديها 39.9 ألف متابع على Instagram، تتحدى "الصور النمطية الضارة ورهاب السمنة".



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