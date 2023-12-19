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تؤثر على النتيجة.. 3 أخطاء لا تفعلها عند قياس ضغط الدم

علاج الضغط
أثناء قياس ضغط الدم - أرشيفية
أ أ
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كشف طبيب روسي عن أخطاء شائعة يتم ارتكابها من قبل الأشخاص أثناء قياس مستوى ضغط الدم، تتمثل في طريقة استخدامهم لجهاز قياس الضغط.اضافة اعلان
وأبرز الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، هذه الأخطاء، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم"، على النحو التالي:

1- الحالة العاطفية والبدنية. 

يجب قبل قياس مستوى ضغط الدم الجلوس هادئا لمدة خمس دقائق والتفكير خلالها بشيء جيد ومفيد. كما لا ينصح بتناول الشاي الأخضر والقهوة قبل قياس مستوى الضغط، لأنهما يؤثران في النتيجة.

2 - المعدة والمثانة. 

ينصح مياسنيكوف بقياس مستوى ضغط الدم والمثانة فارغة وكذلك ليس بعد تناول الطعام أيضا، بل بعد مضي فترة على ذلك.

3 - الوضعية المناسبة. 

يجب قياس مستوى ضغط الدم بوضعية مناسبة، فمثلا ينصح بقياسه والشخص جالس بهدوء على كرسي ويستند على ظهره وعدم عقد الساقين. لأنه في حالة عقد الساقين يمكن أن يسبب ارتفاع مؤشر ضغط الدم بمقدار 10 ملم عمود زئبق.
ووفقا له، يجب أن تكون القدمين على الأرض والذراع المركب عليها الجهاز على طاولة ارتفاعها على مستوى القلب.

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