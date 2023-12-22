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تأخر النوم لمدة ساعة يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

قلة النوم
قلة النوم لها آثار نفسية على الشخص
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أظهرت دراسة، أن قلة النوم تقوض الأداء العاطفي وتزيد من خطر إصابة الشخص بالقلق والاكتئاب. كما أنه يؤثر سلبًا على المشاعر الإيجابية مثل الفرح والسعادة والرضا.اضافة اعلان
واستندت النتائج التي توصل إليها باحثون من جامعة مونتانا الأمريكية ونشرت في مجلة "النشرة النفسية" إلى مراجعة واسعة شملت تحليل بيانات من 154 دراسة لأكثر من 5 آلاف و700 شخص.

 

أضرار قلة النوم 

وفي كل دراسة، تعطل نوم المشاركين لمدة ليلة واحدة أو أكثر وأبقى البعض المشاركين مستيقظين لفترة طويلة. وسمح البعض بفترات أقصر من المعتاد من النوم، والبعض الآخر أيقظ المشاركين بشكل دوري طوال الليل. 
ونظرت كل منها في مقياس عاطفي واحد، مثل الحالة المزاجية المبلغ عنها ذاتيًا أو قياسات القلق والاكتئاب. وتوصلت إلى أن جميع أنواع فقدان النوم الثلاثة أثرت على المشاعر الإيجابية وزيادة أعراض القلق مثل القلق وسرعة ضربات القلب.
وقالت الكاتبة الرئيسية كارا بالما، مديرة مختبر النوم والتنمية بجامعة مونتانا: "في مجتمعنا المحروم إلى حد كبير من النوم، يعد قياس آثار قلة النوم على العاطفة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الصحة النفسية" .
وأضافت في بيان صحفي صادر عن جمعية علم النفس الأمريكية: "هذه الدراسة... تقدم دليلاً قويًا على أن فترات اليقظة الطويلة، وقصر مدة النوم، والاستيقاظ ليلاً تؤثر سلبًا على الأداء العاطفي البشري"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".
وتابعت: "حدث هذا حتى بعد فترات قصيرة من فقدان النوم، مثل البقاء مستيقظًا لمدة ساعة أو ساعتين متأخرًا عن المعتاد أو بعد فقدان بضع ساعات فقط من النوم. لقد وجدنا أيضًا أن قلة النوم تزيد من أعراض القلق وتضعف الاستثارة استجابة للمحفزات العاطفية".

النتائج المتعلقة بأعراض الاكتئاب والحزن والقلق

وقال الباحثون إن النتائج المتعلقة بأعراض الاكتئاب والعواطف مثل الحزن والقلق والتوتر كانت غير متسقة وأصغر.
وأحد قيود الدراسة هو أن غالبية المشاركين كانوا صغارًا - متوسط عمرهم 23 عامًا. وقال الباحثون إن الدراسة المستقبلية يجب أن تسعى إلى معرفة المزيد حول كيفية تأثير الحرمان من النوم على الأشخاص في مراحل مختلفة من الحياة.
وقد تشمل طرق البحث الأخرى دراسة سبب كون بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم لتأثيرات قلة النوم وتأثيرات قلة النوم عبر الثقافات المختلفة. 
ومعظم الأبحاث خلال المراجعة الحالية تمت في الولايات المتحدة وأوروبا.

المراهقون لا ينامون بشكل جيد

وقالت بالمر إن أكثر من 30% من البالغين وما يصل إلى 90% من المراهقين لا يحصلون على قسط كاف من النوم.
وأضافت: "إن آثار هذا البحث على الصحة الفردية والعامة كبيرة في مجتمع محروم من النوم إلى حد كبير. يجب على الصناعات والقطاعات المعرضة لفقدان النوم، مثل المستجيبين الأوائل والطيارين وسائقي الشاحنات، أن تضع وتتبنى سياسات تعطي الأولوية للنوم للتخفيف من المخاطر التي تهدد الأداء الوظيفي أثناء النهار والرفاهية."

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