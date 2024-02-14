بينها التبرع بالدم.. 6 تعديلات بسيطة تحمي قلبك من مخاطر كبيرة

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لا يتطلب تحسين صحة قلبك، اتباع نظام غذائي أو المشاركة في سباق الماراثون، فمن منا لديه الوقت أو الدافع للجري لساعات يوميًا أو خفض السعرات الحرارية بشكل كبير لعدة أشهر متتالية؟

عوضًا عن ذلك، يمكن إجراء من التغييرات الصغيرة والعادات الصغيرة التي يمكن أن يكون لها فوائد كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ويخفض ضغط الدم.

وكشف موقع "ديلي ميل" عن التعديلات الصغيرة التي يجب إدخالها على الروتين اليومي والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة القلب، وذلك على النحو التالي:





ركوب الدراجة لمدة 12 دقيقة



شرب القهوة



التبرع بالدم



تناول الحبوب النباتية



المشي 2337 خطوة يوميًا



تناول حبوب ضغط الدم ليلاً



ركوب الدراجة يوميًا يؤدي إلى تحسين نظام القلب والأوعية الدموية.ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020 على 411 شخصًا بالغًا ونُشرت في مجلة "الدورة الدموية"، فإن 12 دقيقة فقط من ركوب الدراجات تكفي لتنشيط مئات المركبات الصحية للقلب.وانخفضت المستقلبات المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 29 بالمئة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، في حين زادت المستقلبات التي تساعد على تقليل الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية.ويمكن لنوبة قصيرة من النشاط اليومي أن تخفض ضغط الدم، وتحسن وظيفة الكوليسترول والأنسولين، وتقلل من مستويات الالتهاب والإجهاد بمرور الوقت.تناول ما بين كوب واحد إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يصنع العجائب لصحتنا.وفقًا لبحث أجراه فرانك هو، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، عام 2015، فإن شرب كمية "معتدلة" من القهوة يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب، وسرطان الكبد من النوع الثاني وسرطان بطانة الرحم، ومرض باركنسون وسرطان بطانة الرحم، والاكتئاب.ووجد الباحثون الذين حللوا بيانات أكثر من 208000 شخص تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 75 عامًا أن القهوة منزوعة الكافيين لها نفس التأثير الإيجابي.ولم يتعرف العلماء بعد على السبب وراء كون القهوة مفيدة بهذا الشكل. وقال البروفيسور هو بعد سنوات قليلة من نشر الدراسة: "القهوة هي بالتأكيد مشروب معقد للغاية".وأضاف: "إلى جانب الكافيين، فهو يحتوي على مئات، وربما الآلاف، من المركبات النشطة بيولوجيا. لذلك من الصعب جدًا، وربما من المستحيل، اكتشاف تأثيرات المركبات الفردية أو المواد الكيميائية".يعد التبرع بالدم أحد أسهل الطرق التي يمكننا من خلالها مساعدة الآخرين والإسهام في إنقاذ الأرواح.ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فقد يكون التبرع مفيدًا أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية.وجدت دراسة أجريت عام 2016، من خلال متابعة 292 شخصًا على مدار عام، أن التبرع بالدم بانتظام يمكن أن يكون وسيلة للمساعدة في إدارة ارتفاع ضغط الدم.وتقول الدكتورة سارة بروير، أخصائية التغذية المسجلة، ومؤلفة كتاب "اقطع الكولسترول": "في الأشخاص الذين تبرعوا بالدم ما يصل إلى أربع مناسبات خلال عام، انخفض متوسط ضغط الدم بعد كل تبرع".وأوضحت أنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، انخفض متوسط ضغط الدم بمقدار 12.2/6.9 ملجم زئبق بعد التبرع لأربع مرات.وتابعت: "نتيجة للتبرع بالدم بانتظام، تمكن بعض المشاركين من تقليل أدويتهم الخافضة لضغط الدم أو حتى إيقافها تحت إشراف طبي من قبل أطبائهم، وتوقف علاجهم الدوائي تمامًا بنسبة 5 بالمئة".تناول نظام غذائي غني بالنباتات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى النصف، ويكون له تأثير كبير على صحة قلبك حتى لو كنت تأكل بشكل سيئ حتى منتصف العمر.ولاكتشاف مدى تأثير النظام الغذائي النباتي على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة الشباب إلى منتصف مرحلة البلوغ، تتبعت دراسة أمريكية عام 2021 أجرتها جمعية القلب الأمريكية، 4946 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عامًا لمدة 32 عامًا.وأولئك الذين تناولوا معظم الخضروات كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 52 بالمئة.وكان المشاركون الذين غيروا نظامهم الغذائي للأفضل في منتصف العمر أقل عرضة بنسبة 61 بالمئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية اللاحقة، مقارنة بالمشاركين الذين انخفض نظامهم الغذائي.وأحد أسباب قوة الخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة هو أنها تحتوي على ستيرول نباتي، وهو سلاح قوي ضد الكوليسترول.فضلاً عن وجوده كمركب طبيعي في البروكلي، وكرنب بروكسل، وزيت الزيتون، والفستق، وبذور السمسم، ويقلل ستيرول النبات من كمية الكولسترول التي يتم نقلها إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكولسترول الضار.ويعتقد أيضًا أنها تؤثر على كمية الكولسترول التي ينتجها الكبد من خلال الإشارة إلى وجود ما يكفي منه، مما يؤدي إلى خفض مستويات الكولسترول غير الضار.يقول باحثون من جامعة لودز في بولندا، إن المشي 2337 خطوة فقط يوميًا يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.كما وجدت دراسة عام 2023 ، والتي نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن المشي 3867 خطوة على الأقل يوميًا بدأ في تقليل خطر الوفاة المبكرة لأي سبب.ووجدوا أيضًا أنه كلما مشينا أكثر، زادت الفوائد الصحية.مع كل 500 إلى 1000 خطوة إضافية نمشيها، ينخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية - وأي سبب آخر - بشكل ملحوظ.وحتى لو مشى الناس ما يصل إلى 20 ألف خطوة يوميًا، فإن الفوائد الصحية استمرت في الزيادة.كثير من الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم لخفض ضغط الدم سوف يتناولون حبوبهم في الصباح.ومع ذلك، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة فيغو في إسبانيا عام 2019، والتي تابعت المشاركين على مدار ست سنوات، فإن أولئك الذين تناولوا الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم قبل الذهاب إلى السرير شهدوا انخفاضًا في خطر "الموت القلبي الوعائي" بنسبة 45 في المئة، مقارنة بمن تناولوه عند الاستيقاظ.وذلك لأن فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية تكون أعلى بنسبة 50 بالمئة تقريبًا بين الساعة 6 صباحًا و12 ظهرًا، وفقًا لما ذكره راسل فوستر، أستاذ علم الأعصاب اليومي في جامعة أكسفورد.وقال: "هناك ارتفاع في ضغط الدم الناتج عن الساعة البيولوجية. هذه ليست مشكلة بالنسبة لمعظمنا، ولكن إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية ولديك مرض القلب والأوعية الدموية، فهذه نافذة زمنية خطيرة".