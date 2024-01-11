"بيت الداء".. 5 نصائح لاتفوتها لأمعاء صحية

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تعد صحة الأمعاء واحدة من أبرز القضايا الصحية التي يهتم بها الناس نظرًا للآثار المزعجة المترتبة على الانتفاخ وغيره من حالات متعلقة بالمعدة. اضافة اعلان





تناول الألياف والأطعمة النباتية والأطعمة المخمرة



تناول الألياف



الإكثار من تناول النباتات



الأطعمة المخمرة



تمارين التنفس



الأكل الواعي



وينصح الخبراء بالإكثار من تناول الألياف والأطعمة النباتية والأطعمة المخمرة من أجل صحة أفضل للأمعاء.وكشفت الدكتورة ميجان روسي المقيمة في لندن، والملقبة بـ "طبيبة صحة الأمعاء"عن نصائحها حول كيفية العناية بصحة الأمعاء.وتتضمن النصائح، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل"، الآتي:تعد الألياف عنصرًا حاسمًا في ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وهو أمر حيوي لمساعدة عملية الهضم لدينا ومنع الإمساك.وربطت الدراسات الأمر أيضًا بتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.وفقًا لمؤسسة التغذية البريطانية، فإن الكمية اليومية الموصى بها من الألياف للبالغين هي 30 جرامًا.وقالت الدكتورة روسي: "يمكنك زيادة تناولك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ولا يقتصر الأمر على الخضراوات فحسب، بل يعد أيضًا التوت والشوفان وبذور الشيا والعدس وحتى الشوكولاتة الداكنة مصادر جيدة".لا يقتصر الأمر على الألياف، فالنباتات بشكل عام ضرورية، كما تقول الدكتورة روسي.وأضافت: "لتحقيق الصحة المثلى، نصيحتي هي تناول جميع المجموعات النباتية: الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور ولا تنسى تلك الأعشاب والتوابل".وذلك لأن النباتات تحتوي على الآلاف من المغذيات النباتية، والمركبات النشطة بيولوجيا التي تتغذى عليها ميكروبات الأمعاء.وقالت: "هذا يفسر سبب أن إحدى أبسط الطرق لتحسين صحة الأمعاء ومرونتها هي تناول نظام غذائي أكثر تنوعًا ومحمّلًا بالنباتات والذي يدعم المزيد من الكائنات الحية الدقيقة المتنوعة في الأمعاء".نصحت الدكتورة روسي بإضافة الكيمتشي أو الكمبوتشا إلى النظام الغذائي لتعزيز صحة الأمعاء.وذلك لأن الأطعمة المخمرة، والتي يتم تصنيعها عن طريق إضافة الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا أو الخميرة إلى المنتجات بما فيها الخضروات أو الشاي أو الحليب، لها فوائد عجيبة على القناة الهضمية.كما أنها تحتوي على البروبيوتيك – وهي ميكروبات حية يتم تسويقها على أنها توفر فوائد صحية.وقالت الطبيبة: "توصلت الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة يرتبط بانخفاض علامات الالتهاب وزيادة تنوع الميكروبات".تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك العقلية. ويرتبط الاثنان من خلال العصب المبهم، الذي يمتد من الدماغ عبر الوجه إلى البطن.وقالت الدكتورة روسي: "يعني هذا غالبًا أن ما يحدث في دماغك يمكن أن يؤثر على ما يحدث في أمعائك والعكس صحيح".لكن الأمر لا يتعلق فقط بما تأكله والذي يؤثر على الدماغ، بل يبدو أن تمارين التنفس التي يمكن أن تساعد أدمغتنا تفيد أمعائنا أيضًا.وفقًا للدكتورة روسي، "تظهر العديد من التجارب أن الأساليب غير الغذائية المصممة لاستهداف الاتصال بين الأمعاء والدماغ، بما في ذلك تمارين التنفس والعلاج بالتنويم المغناطيسي الموجه للأمعاء والعلاج السلوكي المعرفي (CBT) يمكن أن تحسن أعراض الجهاز الهضمي مثل عدم الراحة في البطن والانتفاخ بنفس درجة متابعة الطبيب المتخصص. النظام الغذائي".وأضافت: "هذا مجال سريع النمو، مع ظهور المزيد والمزيد من الدراسات لمساعدتنا على فهم كيفية تأثير العناصر الغذائية ومكونات النظام الغذائي على محور الأمعاء والدماغ".الاهتمام الشديد بكيفية تناول الطعام يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على أمعاء صحية، وهو ما يُعرف بالأكل الواعي.وقالت الدكتورة روسي: "إنها عندما نتفاعل مع جميع الأحاسيس التي نختبرها عند الأكل والشرب، بما في ذلك البصر والصوت واللمس والشم والذوق".وتشير الأبحاث أيضًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء الجيدة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بما نأكله، ولكن أيضًا بكيفية تناوله.على سبيل المثال، ثبت أن التركيز على المضغ يساعد في علاج أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 .وقالت الدكتورة روسي: "لتناول الطعام بوعي أكبر، من المفيد الجلوس على الطاولة وتقليل التشتيت، بالإضافة إلى الاستمتاع بجميع الحواس الخمس المذكورة أعلاه".