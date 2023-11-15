بهذه المعايير.."تجمع القصيم" يعتمد 4 مراكز صحية جديدة

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أعلن تجمع القصيم الصحي، أنه حصل على 4 اعتمادات جديدة لمراكز صحية، من مركز اعتماد المنشآت الصحية ليصل إجمالي المراكز الصحية المعتمدة بالمنطقة 86 مركزًا. اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الاعتماد جاء بناءً على عدة معايير تم تحقيقها وهي:

1 – اجتياز التقييم الشامل.

2 – تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة.

3 – توفر أرقى مستويات الرعاية الصحية.

4 – الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.





وزير الصحة يكر تجمع القصيم



تقييم ابتكارات المبدعين



تقنيات عالية الجودة في مجال مكافحة العدوى



وبهذه المناسبة، كرّم وزير الصحة فهد بن الجلاجل أمس، التجمع ممثلا بالأستاذ فيصل العوفي من قسم مكافحة العدوى بمستشفى الرس العام، وذلك في حفل تكريم الفائزين بجائزة الروّاد في نسختها الرابعة.وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن التكريم جاء نظير حصول الموظف على جائزة المركز الأول على مستوى المملكة في مسار الإبداع والابتكارات بالمجالات الصحية، لافتا إلى قيامه بابتكار كبينة الفرز البصري وتصميم أجهزة” الهيبا فلتر” للرعاية التنفسية في المنشآت الصحية "مجال مكافحة العدوى".وأضاف التجمع أنه تم تقييم ابتكارات المبدعين من خلال العرض على رؤساء التجمعات في المناطق كلجان تحكيم مختصة وذلك برعاية مدير عام الإبداع في وزارة الصحة، والتي طلبت من المبتكرين تسليم الوزارة آلية تنفيذ الابتكار بهدف تعميمها واستفادة بقية المنشآت من التجربة.وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه تم تنفيذ الفكرة المبتكرة في كبينة الفرز البصري وأجهزة الهيبا فلتر والنقل الإسعافي وأقسام العزل والعناية المركزة وذلك باستخدام تقنيات عالية الجودة في مجال مكافحة العدوى.