بهذه المعايير.."تجمع القصيم" يعتمد 4 مراكز صحية جديدة

أعلن
تجمع القصيم الصحي، أنه حصل على 4 اعتمادات جديدة لمراكز صحية، من مركز اعتماد المنشآت
الصحية ليصل إجمالي المراكز الصحية المعتمدة بالمنطقة 86 مركزًا.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الاعتماد جاء بناءً على عدة معايير تم تحقيقها وهي:
1 – اجتياز التقييم الشامل.
2 – تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة.
3 – توفر أرقى مستويات الرعاية الصحية.
4 – الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.
وزير الصحة يكر تجمع
القصيموبهذه
المناسبة، كرّم وزير الصحة فهد بن الجلاجل أمس، التجمع ممثلا بالأستاذ فيصل العوفي
من قسم مكافحة العدوى بمستشفى الرس العام، وذلك في حفل تكريم الفائزين بجائزة الروّاد
في نسختها الرابعة.
وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن التكريم جاء نظير حصول الموظف على جائزة المركز الأول على مستوى المملكة في مسار الإبداع والابتكارات بالمجالات الصحية، لافتا إلى قيامه بابتكار كبينة الفرز البصري وتصميم أجهزة” الهيبا فلتر” للرعاية التنفسية في المنشآت الصحية "مجال مكافحة العدوى".