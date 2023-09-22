بهذه الطريقة.. تحافظ على لياقتك البدنية وتقلل نسبة الدهون في جسمك

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كشف موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، أن نسبة الدهون في الجسم أو BF % هي جزء من وزن الجسم الذي يتكون من الأنسجة الدهنية.
اللياقة البدنية:
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وأوضح أن معرفة هذا الرقم يمكن أن توفر لك رؤى حول مستوى لياقتك البدنية والمخاطر الصحية المستقبلية،
وتعد نسبة الدهون في الجسم مهمة لأنها توفر صورة أكثر واقعية لصحتك من مجرد النظر إلى الرقم الموجود على الميزان.
وفيما يلي بعض الأسباب:
التقييم الصحي
معرفة نسبة الدهون في الجسم يمكن أن تساعدك على تقييم مخاطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.
كما يمكن أن تزيد الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة حول البطن، من هذه المخاطر.
اللياقة البدنية
إذا كنت تعمل على تحسين لياقتك البدنية أو فقدان الوزن، فإن تتبع نسبة الدهون في الجسم يعد مؤشرًا أفضل لتقدمك بإدارة الوزن وحده. قد تكتسب عضلات بينما تفقد الدهون، وهو ما لن يظهر بالضرورة على الميزان.
الأهداف الشخصية
يمكن أن تساعدك نسبة الدهون في الجسم على تحديد أهداف اللياقة البدنية والتغذية الشخصية. فهي تسمح لك باستهداف نسبة محددة للحصول على تركيبة صحية للجسم.
وعلى الرغم من ذلك فإن الطرق التالية تضمن لك الحفاظ على نسبة الدهون في جسمك:
١- الوزن الهيدروستاتيكي
تتضمن هذه الطريقة غمر جسمك في الماء لقياس كثافته. فمن خلال مقارنة كثافة جسمك بكثافة الماء، يمكن تقدير نسبة الدهون في جسمك.