بهذه الطريقة.. تحافظ على لياقتك البدنية وتقلل نسبة الدهون في جسمك

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كشف موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، أن نسبة الدهون في الجسم أو BF % هي جزء من وزن الجسم الذي يتكون من الأنسجة الدهنية.





اللياقة البدنية: اضافة اعلان



التقييم الصحي



اللياقة البدنية



الأهداف الشخصية



١- الوزن الهيدروستاتيكي



٢- تطبيقات حاسبات الدهون



وأوضح أن معرفة هذا الرقم يمكن أن توفر لك رؤى حول مستوى لياقتك البدنية والمخاطر الصحية المستقبلية،وتعد نسبة الدهون في الجسم مهمة لأنها توفر صورة أكثر واقعية لصحتك من مجرد النظر إلى الرقم الموجود على الميزان.وفيما يلي بعض الأسباب:معرفة نسبة الدهون في الجسم يمكن أن تساعدك على تقييم مخاطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.كما يمكن أن تزيد الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة حول البطن، من هذه المخاطر.إذا كنت تعمل على تحسين لياقتك البدنية أو فقدان الوزن، فإن تتبع نسبة الدهون في الجسم يعد مؤشرًا أفضل لتقدمك بإدارة الوزن وحده. قد تكتسب عضلات بينما تفقد الدهون، وهو ما لن يظهر بالضرورة على الميزان.يمكن أن تساعدك نسبة الدهون في الجسم على تحديد أهداف اللياقة البدنية والتغذية الشخصية. فهي تسمح لك باستهداف نسبة محددة للحصول على تركيبة صحية للجسم.تتضمن هذه الطريقة غمر جسمك في الماء لقياس كثافته. فمن خلال مقارنة كثافة جسمك بكثافة الماء، يمكن تقدير نسبة الدهون في جسمك.تقوم العديد من الآلات الحاسبة والتطبيقات عبر الإنترنت بتقدير نسبة الدهون في الجسم باستخدام بيانات مثل العمر والجنس والطول والوزن، وفي بعض الأحيان معلمات إضافية.