بهذه الطرق تخففين ألم التسنين عند أطفالك

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ألم التسنين عند الأطفال الرضع مؤلم، ويترتب عليه
استمراره في البكاء طوال اليوم، مما يسبب مشكلة كبيرة للأم من تهدئته وإرضاعه إلى ممارسة
شؤون البيت والأسرة.
ويحتاج الطفل الرضيع في هذه المرحلة إلى عناية من الأم، مع استخدام بعض الأدوية أو الطرق المساعدة على تخفيف أعراض التسنين.
طرق تخفيف أعراض التسنين عند الأطفالومن أهم هذه الطرق:
1 - استخدام العضاضة لتهدئة حكة اللثة وألمها، أو استخدام حلقة اللثة المبردة والتي تكون مطاطية التي يسهل الضغط عليها باللثة.
2 - تدليك لثة الطفل بلطف بإصبع نظيف أو فوطة نظيفة مبللة ماء بارد ليهدأ الألم قليلًا.
3 - إعطاء خافض الحرارة مع ارتفاع درجة حرارة الطفل مع عمل كمادات الماء الفاتر.
4 - استحمام الطفل بماء فاتر أو دافئ يساعده على النوم.
5 - إعطاء طفلك قطعًا من الفاكهة أو الخضراوات الباردة التي يعض عليها، مع تجنب استخدام الأطعمة أو الأشياء التي يمكن أن تسبب له اختناقًا.
6 - استخدام المركبات المخدرة للثة والتي يصفها الطبيب وبحسب الطريقة والجرعة الموصوفة منه، وتجنبي استخدامها بدون استشارة الطبيب.
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