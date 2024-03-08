بهذه الخطوات يمكنك تجنب حساسية الربيع.. ماذا عن أثاث المنزل؟

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مع اقتراب دخول فصل الربيع يعاني الكثيرون من أعراض حساسية الجهاز التنفسي، لأنه موسم جيد لتلقيح الأشجار، ما يعود سلبا على المصابين.



أهم الطرق لتجنب مسببات حساسية الربيع:

ونقلت وسائل إعلام عن الطبيبة الروسية المختصة بأمراض المناعة والحساسية، إيرينا مانينا، قولها :"بالنسبة لمرضى الحساسية يشكل فصل الربيع تحديا حقيقيا، فخلال موسم تلقيح الأشجار لا يمكن لهؤلاء أن يتنفسوا بسهولة ويستمتعوا بالطقس الدافئ".وأوضحت أن رد الفعل التحسسي، يتفاقم عندما يواجه الجسم مسببات الحساسية، لأنه في الربيع ينتشر غبار الطلع، لذا فبعد المشي في الهواء الطلق يجب على مرضى الحساسية الآتي:1-استبدال ملابسهم الخارجية عند عودتهم إلى المنزل.2- الاستحمام وكذلك تنظيف المنزل من غبار الطلع الذي حملوه معهم.3- أثناء التنظيف يمكن مسح الأثاث بقطعة قماش رطبة.يفضل الابتعاد عن منتجات التنظيف التي قد تكون مسببا إضافيا للحساسية.أيضا بيّنت الخبيرة الروسية أن الكمامات الخاصة والقبعات والاستحمام المتكرر بالماء سيحمينا من غبار الطلع الذي يسبب أعراض الحساسية.كما يفضل لمن يعانون من الحساسية أن يتجنبوا التعرض المتكرر للعديد من المواد، مثل مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية المنزلية، والتي غالبا ما تحوي على مكونات تفاقم الأعراض.كما طالبت بضرورة غسل الأنف بالماء عند التعرض لغبار الطلع، وتجنب أن يكون الشعر ملامسا للعينين لمن لديهم شعر طويل.