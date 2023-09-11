بهذه التجربة البسيطة.. اكتشف زيت الزيتون الأصلي من المغشوش

أ أ

يعد زيت الزيتون أحد أهم مصادر الزيوت الصحية في العالم، مقارنة بالمصادر الأخرى للزيوت من حيث القيمة الغذائية أو من حيث الآثار الضارة بالصحة. اضافة اعلان

ودائمًا ما يتساءل عشاق زيت الزيتون عن طرق تمييز الزيت الأصلي، عن المغشوش، للحصول على فوائده للجسم بشكل صحيح.





طريقة بسيطة للتفرقة بين الأصلي والمغشوش





رائحة وطعم ونكهة قوية وملمس لزج



وتجيب الأستاذة الدكتورة عزة عبدالله أحمد، من قسم بحوث الزيوت والدهون، باستعراض طريقة بسيطة تساعدك على التفرقة بسهولة.وتشير إلى أن هناك طرقًا كيميائية عديدة يتم إجراؤها تبعاً للمواصفة الخاصة بالمجلس الدولي لزيت الزيتون، والتي من خلالها يمكن التأكد من أنه زيت زيتون أصلي.ويمكن للأشخاص المعتادة على استخدام زيت الزيتون الأصلي التفرقة بينه وبين الزيت المغشوش بسهولة، حيث إن زيت الزيتون الأصلي يمتاز برائحة وطعم ونكهة قوية ومميزة.ويتميز الزيت الأصلي، أيضًا، بأن ملمسه لزج بدرجة كبيرة عن أي نوع آخر من الزيوت، وهذه الطرق سهلة جدًا لمن اعتاد على استخدامه.