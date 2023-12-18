الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بـ 4مليارات يورو.. دول أوروبية تتخلص من لقاحات كورونا في مكبات النفايات

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
أكثر من 200 مليون لقاح تم التخلص منها
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تخلصت دول الاتحاد الأوروبي من أكثر من مئتي مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بقيمة أربعة مليارات يورو في مكبات النفايات، على ما أفادت صحيفة "بوليتيكو".اضافة اعلان
وفي التفاصيل التي أوردتا الصحيفة، فقد تم التخلص من ما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي اشترتها دول الاتحاد الأوروبي في ذروة الوباء، مما كلف دافعي الضرائب أربعة مليارات يورو.

مليار ونصف مليار لقاح

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي حصلت بشكل عام على مليار ونصف المليار من جرعات اللقاحات، لكن انتهى الأمر بالعديد منها "في مكبات النفايات في جميع أنحاء القارة"، وفق موقع "روسيا اليوم".
وتبعًا لمعلومات الصحيفة، فإن اللقاحات تم شراؤها بشكل أساسي خلال ذروة الوباء في عام 2021، لكن الأمر استمر حتى بعد أن بدأت معدلات الإصابات بالانخفاض، وفشلت محاولات تحويل الفائض إلى بلدان ثالثة بسبب انخفاض الطلب والمشاكل اللوجستية.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

"إعصار فيروسي".. متحور جديد لكورونا يضرب الولايات المتحدة

تفاصيل الروتين الصباحي لأسعد الناس في العالم.. كيف تطبقه في حياتك؟

نوبات الذعر الليلية.. الأسباب والأعراض والعلاج

أبرزها "ضعف الخصوبة".. مخاطر البلاستيك في الوجبات والمشروبات الساخنة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيروس كورونا 10:21 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

"إعصار فيروسي".. متحور جديد لكورونا يضرب الولايات المتحدة

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا 9:25 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

أكبر مركز طبي أمريكي يحسم الجدل حول المرض الغامض في الصين

اقرأ أيضا

الاسماك
7:14 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

تحذير من هذه العلامة .. تكشف عن إصابة الأسماك بمرض خطير

علاج الضغط
6:56 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

استشاري يوضح تأثير العارض النفسي على الإصابة بمرض الضغط

استئصال معدة
2:18 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

نجاح أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار في المملكة

نبات العرعر
1:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

هذا النبات يقي من الأزمات القلبية والجلطات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الرخصة المهنية
4:06 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص

أخبار السعودية
1:53 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 وأكثر من 600 وظيفة في أرامكو

المخالفات المرورية
1:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة من خلال منصة أبشر

ارامكو روان
12:08 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. الإعلان عن 605 وظائف في أرامكو للعمل بعدة مجالات

الدفع الآجل3
11:24 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها