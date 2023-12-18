بـ 4مليارات يورو.. دول أوروبية تتخلص من لقاحات كورونا في مكبات النفايات

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تخلصت دول الاتحاد الأوروبي من أكثر من مئتي مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بقيمة أربعة مليارات يورو في مكبات النفايات، على ما أفادت صحيفة "بوليتيكو". اضافة اعلان

وفي التفاصيل التي أوردتا الصحيفة، فقد تم التخلص من ما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي اشترتها دول الاتحاد الأوروبي في ذروة الوباء، مما كلف دافعي الضرائب أربعة مليارات يورو.





مليار ونصف مليار لقاح



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وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي حصلت بشكل عام على مليار ونصف المليار من جرعات اللقاحات، لكن انتهى الأمر بالعديد منها "في مكبات النفايات في جميع أنحاء القارة"، وفق موقع "روسيا اليوم".وتبعًا لمعلومات الصحيفة، فإن اللقاحات تم شراؤها بشكل أساسي خلال ذروة الوباء في عام 2021، لكن الأمر استمر حتى بعد أن بدأت معدلات الإصابات بالانخفاض، وفشلت محاولات تحويل الفائض إلى بلدان ثالثة بسبب انخفاض الطلب والمشاكل اللوجستية.